19:34 | 1.04.2020
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Новини Тернополя 

Офіційно. Діяльність перукарень та ринків у Тернополі на час карантину заборонена

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З метою запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19,  у зв’язку із введенням в Україні надзвичайної ситуації та карантинного режиму, у Тернополі прийнято ряд важливих рішень. Про це повідомляє міська рада.

Зокрема, заборонено проведення пікніків, розпалювання вогню, використання мангалів тощо, в тому числі в місцях відпочинку. Для дотримання цих норм на вихідні та святкові дні буде забезпечена робота мобільних та піших спільних патрулів з числа працівників поліції, ДСНС, муніципальної інспекції в місцях відпочинку.

Також затверджено перелік видів діяльності, які заборонено і дозволено на території Тернопільської міської територіальної громади (з повним текстом протоколу можна ознайомитися у рубриці «Актуально про коронавірус»).

ЗАБОРОНЕНО:

  • перебування в громадських місцях без одягнутої маски чи респіратора;
  • відвідування закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної ) освіти та коледжів її здобувачами;
  • навчання у приватних центрах раннього  розвитку дітей, приватних закладах дошкільної освіти;
  • роботу всіх ринків;
  • стихійну торгівлю (торгівля з рук, у дворах, під’їздах, на вулицях,  площах, скверах, та інших не встановлених місцях);
  • реалізацію нефасованих і не упакованих продуктів харчування (крім м’яса та риби);
  • роботу магазинів та торгових рядів промислової групи;
  • роботу лазень, саун, салонів красоти, перукарських салонів
  • об’єктів побутового обслуговування (крім хімчисток);
  • роботу торгово – розважальних центрів;
  • роботу розважальних закладів;
  • роботу закладів ресторанного бізнесу, громадського харчування, барів, кафетеріїв, серед іншого    – у готелях бари, клуби, кафе, дискотеки, паби, (крім доставки);
  • роботу кінотеатрів, театрів, музеїв, бібліотек;
  • роботу ломбардів;
  • роботу приватних стоматологічних кабінетів;
  • планова госпіталізація хворих та планові оперативні – втручання в закладах охорони здоров’я;
  • відвідування стаціонарних хворих, у тому числі вагітних та породіль у пологових стаціонарах;
  • практику партнерських пологів;
  • проведення періодичних медичних оглядів;
  • навчання  в  художніх, музичних школах;
  • роботу парків та  атракціонів;
  • навчання в спортивних  школах, клубах, центрах;
  • роботу фітнес-клубів, тренажерних та спортивних залів, басейнів;
  • роботу водного парку;
  • відвідування спортивних майданчиків та стадіонів, користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах, та на прибудинкових територіях;
  • проведення  спортивних заходів;
  • роботу дитячих танцювальних колективів;
  • обмежити доступ транспортним засобам на територію міжнародного автовокзалу «Тернопіль», заїзд лише за умови раніше узгодженого маршруту та графіків;
  •  роботу громадського транспорту загального користування м.Тернополя з 23.03.2020р. до завершення карантину (до окремого рішення);
  • проведення на території Тернопільської міської територіальної громади  всіх масових заходів, в яких бере участь понад  10 осіб;
  • перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах, набережної Тернопільського ставу, регіональному ландшафтному парку «Загребелля», лісосмугах Тернопільської міської територіальної громади груп більше двох осіб, або в межах однієї сім’ї (крім випадків службової необхідності та супроводу дітей);
  • розводити багаття в місцях відпочинку, в парках, скверах, регіональному ландшафтному парку «Загребелля», пляжах, лісосмугах на та інших відкритих територіях;
  • перебування в громадських місцях осіб, які не досягнули 16 років без супроводу повнолітніх, а дітям, віком 16-18 років без письмової згоди батьків чи опікунів;
  • відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності.

ДОЗВОЛЕНО:

  • організацію освітнього процесу з використанням дистанційних технологій;
  • роботу  продуктових супермаркетів, що знаходяться на території  торгово-розважальних центрів;
  • реалізацію всіх харчових товарів (за виключенням м’яса та риби) здійснювати фасованими та упакованими;
  • роботу спеціалізованих алкогольних магазинів;
  • роботу кіосків по продажу тютюнових виробів;
  • продаж засобів гігієни, миючих та дезінфікуючих засобів;
  • роботу закладів торгівлі, де асортимент продукції складає в повному обсязі – продукти харчування або засоби для санітарії та особистої гігієни/товари побутової хімії;
  • роботу тимчасових споруд, які визначені Наказом №244 від 21.10.2011 р. Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, для здійснення продажу продуктів харчування без входу покупців в торговий зал (видача товарів через вікно);
  • діяльність підприємців, які займаються продажем квітів – виключно шляхом доставки до покупця;
  • торгівлю ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом,  роботу торгових закладів, які здійснюють продаж насіння, без входу покупців в торговий зал (видача товарів через вікно);
  • роботу шиномонтажів та автомийок самообслуговування;
  • торгівля засобами зв’язку;
  • діяльність з ремонту комп’ютерів;
  • ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку;
  • роботу хімчисток;
  • роботу СТО,  провадження діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • надання ургентних стоматологічних послуг населенню – комунальному некомерційному підприємству „Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1” та комунальному некомерційному  підприємству „Тернопільська стоматологічна поліклініка” Тернопільської міської ради;
  • прийом передач в закладах охорони здоров’я;
  • спеціальні перевезення міськими автобусами та тролейбусами,  перевезення пасажирів здійснювати в транспортних засобах у відповідності до норм заводу-виробника ТЗ, виключно в захисних масках;
  • роботу авторизованих центрів мобільних операторів: ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», Vodafone Ukraine –Vodafone Україна, корпоративний центр ПАТ «Укртелеком»;
  • технічне обслуговування реєстраторів розрахункових операцій;
  • роботу суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги;
  • роботу підприємств, які здійснюють виробництво продуктів харчування, інші виробничі підприємства за умов дотримання обмежувальних заходів, затверджених рішенням штабу від 16.03.2020 р., а саме: перебування в приміщенні не більше 10 осіб, з дистанцією не менше 2 м та дотриманням санітарно-гігієнічних норм карантинного періоду (проведення поточних прибирань та дезінфекцій, провітрювання приміщень не менше, ніж кожні 3 год по 15-20 хв, масковий режим) ;
  • провадження банківської та страхової діяльності, роботу обмінних пунктів, які  мають відповідну ліцензію на обмін валют;
  • діяльність приватних нотаріусів (за попереднім записом, з метою запобігання черг);
  • перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах груп не більше двох осіб, або в межах однієї сім’ї (за винятком виконання обов’язків працівниками  державних, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та ремонтних бригад);
  • ритуал поховання  проводити на відкритих територіях та обмежити перебування до 10 осіб при умові дотримання карантинних заходів (відстань між людьми не менше 2 м, наявність засобів індивідуального захисту – маски, рукавиці).

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