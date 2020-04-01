Офіційно. Діяльність перукарень та ринків у Тернополі на час карантину заборонена
З метою запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19, у зв’язку із введенням в Україні надзвичайної ситуації та карантинного режиму, у Тернополі прийнято ряд важливих рішень. Про це повідомляє міська рада.
Зокрема, заборонено проведення пікніків, розпалювання вогню, використання мангалів тощо, в тому числі в місцях відпочинку. Для дотримання цих норм на вихідні та святкові дні буде забезпечена робота мобільних та піших спільних патрулів з числа працівників поліції, ДСНС, муніципальної інспекції в місцях відпочинку.
Також затверджено перелік видів діяльності, які заборонено і дозволено на території Тернопільської міської територіальної громади (з повним текстом протоколу можна ознайомитися у рубриці «Актуально про коронавірус»).
ЗАБОРОНЕНО:
- перебування в громадських місцях без одягнутої маски чи респіратора;
- відвідування закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної ) освіти та коледжів її здобувачами;
- навчання у приватних центрах раннього розвитку дітей, приватних закладах дошкільної освіти;
- роботу всіх ринків;
- стихійну торгівлю (торгівля з рук, у дворах, під’їздах, на вулицях, площах, скверах, та інших не встановлених місцях);
- реалізацію нефасованих і не упакованих продуктів харчування (крім м’яса та риби);
- роботу магазинів та торгових рядів промислової групи;
- роботу лазень, саун, салонів красоти, перукарських салонів
- об’єктів побутового обслуговування (крім хімчисток);
- роботу торгово – розважальних центрів;
- роботу розважальних закладів;
- роботу закладів ресторанного бізнесу, громадського харчування, барів, кафетеріїв, серед іншого – у готелях бари, клуби, кафе, дискотеки, паби, (крім доставки);
- роботу кінотеатрів, театрів, музеїв, бібліотек;
- роботу ломбардів;
- роботу приватних стоматологічних кабінетів;
- планова госпіталізація хворих та планові оперативні – втручання в закладах охорони здоров’я;
- відвідування стаціонарних хворих, у тому числі вагітних та породіль у пологових стаціонарах;
- практику партнерських пологів;
- проведення періодичних медичних оглядів;
- навчання в художніх, музичних школах;
- роботу парків та атракціонів;
- навчання в спортивних школах, клубах, центрах;
- роботу фітнес-клубів, тренажерних та спортивних залів, басейнів;
- роботу водного парку;
- відвідування спортивних майданчиків та стадіонів, користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах, та на прибудинкових територіях;
- проведення спортивних заходів;
- роботу дитячих танцювальних колективів;
- обмежити доступ транспортним засобам на територію міжнародного автовокзалу «Тернопіль», заїзд лише за умови раніше узгодженого маршруту та графіків;
- роботу громадського транспорту загального користування м.Тернополя з 23.03.2020р. до завершення карантину (до окремого рішення);
- проведення на території Тернопільської міської територіальної громади всіх масових заходів, в яких бере участь понад 10 осіб;
- перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах, набережної Тернопільського ставу, регіональному ландшафтному парку «Загребелля», лісосмугах Тернопільської міської територіальної громади груп більше двох осіб, або в межах однієї сім’ї (крім випадків службової необхідності та супроводу дітей);
- розводити багаття в місцях відпочинку, в парках, скверах, регіональному ландшафтному парку «Загребелля», пляжах, лісосмугах на та інших відкритих територіях;
- перебування в громадських місцях осіб, які не досягнули 16 років без супроводу повнолітніх, а дітям, віком 16-18 років без письмової згоди батьків чи опікунів;
- відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності.
ДОЗВОЛЕНО:
- організацію освітнього процесу з використанням дистанційних технологій;
- роботу продуктових супермаркетів, що знаходяться на території торгово-розважальних центрів;
- реалізацію всіх харчових товарів (за виключенням м’яса та риби) здійснювати фасованими та упакованими;
- роботу спеціалізованих алкогольних магазинів;
- роботу кіосків по продажу тютюнових виробів;
- продаж засобів гігієни, миючих та дезінфікуючих засобів;
- роботу закладів торгівлі, де асортимент продукції складає в повному обсязі – продукти харчування або засоби для санітарії та особистої гігієни/товари побутової хімії;
- роботу тимчасових споруд, які визначені Наказом №244 від 21.10.2011 р. Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, для здійснення продажу продуктів харчування без входу покупців в торговий зал (видача товарів через вікно);
- діяльність підприємців, які займаються продажем квітів – виключно шляхом доставки до покупця;
- торгівлю ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, роботу торгових закладів, які здійснюють продаж насіння, без входу покупців в торговий зал (видача товарів через вікно);
- роботу шиномонтажів та автомийок самообслуговування;
- торгівля засобами зв’язку;
- діяльність з ремонту комп’ютерів;
- ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку;
- роботу хімчисток;
- роботу СТО, провадження діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- надання ургентних стоматологічних послуг населенню – комунальному некомерційному підприємству „Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1” та комунальному некомерційному підприємству „Тернопільська стоматологічна поліклініка” Тернопільської міської ради;
- прийом передач в закладах охорони здоров’я;
- спеціальні перевезення міськими автобусами та тролейбусами, перевезення пасажирів здійснювати в транспортних засобах у відповідності до норм заводу-виробника ТЗ, виключно в захисних масках;
- роботу авторизованих центрів мобільних операторів: ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», Vodafone Ukraine –Vodafone Україна, корпоративний центр ПАТ «Укртелеком»;
- технічне обслуговування реєстраторів розрахункових операцій;
- роботу суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги;
- роботу підприємств, які здійснюють виробництво продуктів харчування, інші виробничі підприємства за умов дотримання обмежувальних заходів, затверджених рішенням штабу від 16.03.2020 р., а саме: перебування в приміщенні не більше 10 осіб, з дистанцією не менше 2 м та дотриманням санітарно-гігієнічних норм карантинного періоду (проведення поточних прибирань та дезінфекцій, провітрювання приміщень не менше, ніж кожні 3 год по 15-20 хв, масковий режим) ;
- провадження банківської та страхової діяльності, роботу обмінних пунктів, які мають відповідну ліцензію на обмін валют;
- діяльність приватних нотаріусів (за попереднім записом, з метою запобігання черг);
- перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах груп не більше двох осіб, або в межах однієї сім’ї (за винятком виконання обов’язків працівниками державних, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та ремонтних бригад);
- ритуал поховання проводити на відкритих територіях та обмежити перебування до 10 осіб при умові дотримання карантинних заходів (відстань між людьми не менше 2 м, наявність засобів індивідуального захисту – маски, рукавиці).