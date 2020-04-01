У Тернополі підтвердили новий випадок СОVID-19
У ТЕРНОПОЛІ ПІДТВЕРДИЛИ НОВИЙ ВИПАДОК СОVID-19. Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.
🔹Коронавірус підтвердився у чоловіка 55-ти років, який повернувся із Польщі. Зараз тернополянин перебуває в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги.
🔹З тернополянами, в яких підтвердили коронавірус раніше, не контактував.
🔹Загалом від початку епідемії коронавірусу лабораторно підтверджено СОVID-19 у 3 жителів Тернополя.
🔹Двоє чоловіків з Тернополя – 55 і 62 роки, в яких підтвердили COVID-19 раніше, знаходяться на амбулаторному лікуванні.