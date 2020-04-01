Тернопільський район станом на 1 квітня: на самоізоляції — 243 особи

Тернопільський район станом на 1 квітня:

🏠на САМОІЗОЛЯЦІЇ перебуває:

243 особи

🏥на ЛІКУВАННІ (в м.Тернопіль) перебуває:

1 мешканець Тернопільського району (із с.Острів)

За інформацією:

– Галини Соколовської – в.о. директора КНПТРР «Тернопільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»,

– Віктор Пулька – заступника сільського голови Байковецька об’єднана громада,

– Оксана Луцька – директора Великогаївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини

– Vitalii Dudarenko – директора Баворівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини

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Самоізоляція – це утримання від контакту з іншими, щоб зменшити ризик інфікування.

Якщо ви не впевнені, чи потребуєте самоізоляції або не знаєте до кого звернутися, будь ласка, зателефонуйте на гарячу лінію Центру громадського здоров’я України щодо нової коронавірусної інфекції: 0 800 505 840.

Для кого потрібна самоізоляція:

– для тих, хто очікує результати тесту на новий коронавірус;

– для тих, хто близько контактував з особами, що захворіли на COVID-19;

– для тих, хто нещодавно повернувся з-за кордону (навіть якщо відсутні симптоми).

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