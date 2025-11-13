Оформити заявку на отримання «зимової тисячі» можна вже з 15 листопада: в уряді розповіли деталі

Заявку на отримання тисячі гривень в межах програми «Зимова підтримка» можна буде оформити вже з 15 листопада.

Про це повідомила прем’єр-міністрека Юлія Свириденко.

Прийом заявок буде здійснюватися до 24 грудня. Оформити допомогу можна і для себе, і для дитини.

Подати заявку можна через застосунок «Дія» або ж у відділенні «Укрпошти». Якщо оформити заявку онлайн, то після її опрацювання гроші надійдуть на картку «Національний кешбек».

У такому разі гроші можна буде витратити на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги, книги, благодійність і донати Силам оборони.

А при оформленні заявки у відділенні «Укрпошти» виплата прийде на спеціальний рахунок. Кошти, отримані таким чином, можна буде витратити на товари українського виробництва у відділеннях пошти, а також на оплату комунальних послуг та донати.

Скористатися «зимовою тисячею» можна до 30 червня 2026 року. Свириденко наголосила, що мета «Зимової підтримки» — охопити якомога ширше коло людей підтримкою від держави напередодні зими, допомогти заплатити комунальні платежі і закрити базові потреби.