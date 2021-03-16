Интернет-магазин на базе Битрикс 24: какие преимущества?

Интернет-магазин, базирующийся на системе “Битрикс 24” поразит пользователя своими возможностями, однозначно упростит рабочий процесс. Возможно подключать одновременно несколько сервисов, социальные сети, телефонию. Все преимущества системы опишем в статье.

Максимальная продуктивность

Главная задача интернет-магазина Аспро: Некст https://ws-ready.wise-solutions.ua/catalog/internet-magazin-universalnye/aspro-nekst-internet-magazin/ — продажи. Сайт функционирует так, что клиенту удобно найти нужный товар либо услугу в каталоге, оплатить, получить информацию о новых поступлениях, актуальных акциях.

Другими словами функционал сайта подстегивает клиента совершить покупку, при этом страница, базирующаяся на “Битрикс 24” повышает средний чек, выявляет людей, готовых оформить заказ. Если пользователь проявил внимание к продукции, например, поставил лайк, заказал обратный звонок от менеджера, он автоматически заносится в системный лид.

Вся информация о клиенте собирается в одну общую базу: контактные данные, предпочтения, прошлые заказы. У сотрудников, которые напрямую работают с клиентами, облегчается задача, не нужно заниматься рутинной работой, успешное сотрудничество становится намного проще. Продажи автоматизируются, а это позволяет порой сократить штат продавцов.

Весь интерфейс на сайте заряжает на покупку предмета, заказ услуги, повышает количество повторных закупок.

SEO-продвижение

Разработчики платформы Битрикс 24 не стоят на месте и идут в ногу со временем, предлагая клиентам новые возможности увеличения продаж. Это позволяет оперативно анализировать ситуацию, почему продажи не растут. Платформа позволяет точнее определять целевую аудиторию.

Время заключения каждой сделки сокращается, а история о ней сохраняется в специальном архиве. Несанкционированный доступ исключен в связи с гибкой настройкой прав на вход в систему.

При помощи CRM реально создать воронку продаж, наладить работу консультантов с клиентом на каждом этапе. А чтобы было проще, вся информация о человеке уже занесена в базу: персональная информация, контакты, предпочтения, история покупок.

Среди основных преимуществ готового решения Аспро: Некст стоит выделить: подходит для любой тематики, удобный интерфейс, интеграция с другими сервисами для повышения уровня продаж (службы доставки, системы оплаты), адаптивность, улучшенные возможности для SEO-продвижения, возможность доработки и масштабирования бизнеса. Все что нужно для быстрого старта с прибылью.