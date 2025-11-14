«Цю ікону Покрови має знати вся Україна», – Блаженніший Святослав про бучацьку святиню

12 листопада 2025 року Божого місто Бучач приймало високого гостя – Главу Української Греко-Католицької Церкви, Блаженнішого Святослава Шевчука. Візит відбувся з нагоди знаменної події: святкування 30-річчя ліцею Святого Йосафата.

Важливим моментом перебування Блаженнішого стало відвідування парафіяльного храму Покрови Пресвятої Богородиці. Його Блаженство провів детальний огляд монументальних мистецьких творів, виконаних геніальним Йоаном-Георгом Пінзелем та його творчою школою, підкреслюючи їхнє національне та світове значення.

Особливе захоплення Патріарха викликала запрестольна Ікона Покрови Пресвятої Богородиці. Її унікальність, відома як Бучацька Покрова, була високо оцінена ієрархом, який рішуче заявив: «Цю ікону Покрови має знати вся Україна».

Це твердження не лише підкреслює сакральну вагу образу, але й закликає до ширшого пізнання культурно-духовної спадщини Бучача.

На згадку про візит, що проходить у часі великих випробувань для нашої країни, Патріарх Святослав власноруч підписав церковне Євангеліє, залишивши потужне молитовне послання: «Відвідини в часі війни, Пресвята Богородице, рятуй Україну 12 листопада 2025 р. Б. + Святослав».

На знак глибокої пошани, настоятелі парафії, отці Зіновій та Іван, вручили Його Блаженству подарунок від імені усієї громади — зображення храму та його видатних мистецьких шедеврів авторства Пінзеля.

Церква Покрови Пресвятої Богородиці м.Бучач