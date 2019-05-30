Олег Винник зібрав велику кількість фанатів у Тернополі.

Вчора, 29 травня, у Тернополі відбувся концерт Олега Винника. Артист знову зібрав велику кількість фанатів на міському стадіоні. Переважно це були жінки різного віку.

Співак поділився, що розпочав свій концертний тур саме з Тернополя і він радіє щоразу, коли сюди приїжджає. Також Олег Винник представив прем’єру пісні «Наталя-Наталі». Усі присутні танцювали та співали разом з артистом.

Вартість квитків становила від 400 до 650 гривень.













Терен

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