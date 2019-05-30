На Тернопільщині зіткнулись вантажівка та Mitsubishi. Троє загиблих (оновлено)

Три людини загинуло, а двоє у важкому стані – це результат дорожньо-транспортної пригоди в Збаразькому районі. Аварія трапилася 30 травня близько 16:00 на трасі Доманово-Ковель-Чернівці- Тереблече, на повороті до села Заруддя.

За попередньою інформацією, у автодорозі не розминулися автомобілі MAN та Mitsubishi. На місці події працює слідчо-оперативна група. Одна з версій, яку відпрацьовують правоохоронці, Mitsubishi L200 виїхав на смугу зустрічної і врізався у вантажівку.

На момент нещастя у легковому автомобілі перебувало п’ятеро чоловіків. Троє загинули одразу, ще двох госпіталізували до лікарні. Стан одного з потерпілих важкий. За його життя борються медики.

Вирішується питання про внесенні аварії в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 3 ККУ. Триває слідство.

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