Тернополян закликають стати на захист України у військовому резерві

Займатися власними справами та приносити користь Вітчизні закликають тернополян у окремій бригаді територіальної оборони Тернопільської області. Командування військової частини здійснює низку заходів з популяризації служби у військовому резерві, дотепер маловідомого виду служби для пересічного громадянина України. Зокрема, командир окремої бригади територіальної оборони полковник Олег Дідіченко провів зустріч з потенційними резервістами – слухачами випускного курсу Центру підготовки офіцерів запасу Тернопільського національного економічного університету і розповів їм про нюанси служби у резерві.

– Ми рівняємося на кращих. У провідних країнах світу служба у резерві є доволі поширеною та популярною. Зараз планується прийняти ряд законодавчих ініціатив для привабливості служби в резерві і у нашій державі, – каже полковник Олег Дідіченко.

Зокрема, комбриг наголошує, що на розгляді в українських народних обранців законопроект підготовлений Генштабом Збройних Сил у якому передбачено розширення соцпакету для резервістів, де буде враховано і безкоштовне медичне забезпечення, і пільгове здобування вищої освіти, і урахування служби у резерві під час обчислення пенсії, і зменшення податків для роботодавця під час прийняття на роботу резервіста тощо.

Сьогодні в оборонному відомстві, за словами полковника Олега Дідіченка, роблять ставку на перехід від обов’язкової служби в резерві до добровільної з підписанням контракту на службу у військовому резерві. Тобто у разі укладання такого контракту військовозобов’язаний буде закріплений за конкретною посадою у бригаді тероборони. Періодичні збори допоможуть резервісту стати повноцінною бойовою одиницею, який, у разі потреби, в короткий термін розпочне виконувати завдання у складі підрозділу, не витрачаючи дорогоцінний час на бойове злагодження та оборонятиме рідну домівку.

– Особи рядового складу укладають контракт із командиром військової частини на три роки, а сержанти та офіцери – на п’ять. Резервістами на рівних правах можуть бути як чоловіки, так і жінки. Крім того, резервісти мають змогу отримувати чергові військові звання, здобувати нові військово-облікові спеціальності та одержувати за участь у зборах належне грошове забезпечення, – говорить полковник Олег Дідіченко.

Резервісти окремої бригади територіальної оборони Тернопільської області, які укладуть контракт, періодично проходитимуть підготовку на навчальних зборах, а решту часу продовжуватимуть вести звичайне цивільне життя.

– Громадяни, які проходять службу у військовому резерві не підлягають призову на строкову військову службу. З питань укладання контракту на службу у резерві можна звернутися до найближчого військкомату або напряму до командування бригади територіальної оборони, – наголошує полковник Олег Дідіченко.

Василь Лабай, спеціальний кореспондент Інформагентства Міноборони.

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