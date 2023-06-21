Оперативники Тернополя впіймали зловмисника

Позбавлення волі строком від п’яти до восьми років загрожує 39-річному тернополянин, який привласнив майно місцевого мешканця.

На лінію «102» надійшло звернення від жителя Тернополя. Чоловік попросив розшукати та притягнути до відповідальності невідому особу, яка проникла в його підвальне приміщення вчинила злочин. Невідомий виніс з чотири колеса до іномарки. Завдані збитки заявник оцінив в 90 000 гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції вийшли на слід зловмисника. Продати викрадене підозрюваному завадили поліцейські.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.