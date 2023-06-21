Як обрати вигідні бонуси в онлайн-казино

Сьогодні онлайн казино в Інтернеті активно конкурують за увагу потенційних клієнтів. фактично всі гральні заклади пропонують різноманітні бонуси. Однак не кожний подарунок дійсно є корисним для клієнта. Розуміючи основні вимоги та можливі нюанси промо акцій, набагато легше вирішити, які з них варті уваги.

Чим відрізняються бонуси

Часто в казино поряд із бездепом діють програми лояльності або видають депозитні бонуси за перші поповнення. Особливо вигідні умови пропонують казино з добірки https://onlayn-kazino1.com.ua/ з високим рейтингом. Додатково віртуальні клуби нараховують кешбек, релоад, бали лояльності та використовують інші популярні види заохочень. Головні відмінності між бонусними пропозиціями такі:

розмір подарунка та механіка його обчислення: відсотки від депозиту або від витрачених коштів, фіксовані суми, фріспіни в ігрових автоматах;

вейджер, що показує, в скільки разів обсяг ставок повинен перевищити об’єм подарованих коштів;

доступність: деякі заохочення даруть всім клієнтам клубу, інші ж лише після досягнення певного статусу чи отримання досвіду;

термін дії: встановлюються певні часові обмеження як на використання бонуса, так і на його відіграш;

умови активації: заповнення профілю, підтвердження особистих контактів, внесення певної суми на баланс тощо.

Популярні казино зазвичай публікують детальні умови активації своїх акцій. Деталі щодо виконання або терміни дії завжди можна уточнити в онлайн-чаті служби підтримки.

На які бонуси слід орієнтуватися перш за все

Насамперед слід звертати увагу на те, яку вітальну програму пропонує бренд казино. Найчастіше це депозитні бонуси за перші 3-5 поповнень. Додатково можна активувати фріспіни за реєстрацію аккаунту та за підтвердження персональних даних. Такий невеликий подарунок зазвичай легко відіграти. Також потрібно детально вивчити систему лояльності грального закладу: чи є можливість отримати додаткові вигоди, ставши членом грального клубу. Наприклад, кешбек поступово зростає від 3% до 15%.

Важливість вейджера

Азартні клуби активно роздають фріспіни, фрібети та інші грошові заохочення лише з однією метою: побудувати лояльність з постійним клієнтом. Зрозуміло, що гравець в подальшому буде вносити грошові депозити і ставити кошти на кін в гральних автоматах. Просто так отримати бонус і одразу ж вивести його майже неможливо. Тому погоджуючись на будь-яку акцію, перш за все слід подивитись, наскільки реальним є вейджер. Відіграш за коефіцієнтом на рівні х20-х30 цілком нормальний для онлайн-казино. Вищі коефіцієнти покрити вже складніше.

Додаткові умови для виведення бонусу

Іноді геймер отримує заохочення миттєво після створення акаунту на сайті казино. Однак далі перед ним постають додаткові умови щодо виведення грошей після їх відіграшу. Найчастіше це:

Підтвердження номера телефону. Перехід за посиланням з e-mail для підтвердження пошти. Обов’язкова верифікація акаунту.

Гроші з бонусного рахунку спочатку повинні перевестися на основний. Після цього для них діють звичайні умови виведення. Наприклад, дозволяється знімати суми не менші за 200 гривень. Також обмеження можуть стосуватися валют і методів проведення фінансових транзакцій.