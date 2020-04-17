Особливості картопляного сезону по-тернопільськи

Сонечко добряче пригріло, а це означає, що, незважаючи на карантин, сільські мешканці (міським поки на дачі проблематично дістатися) виходять на город і майстерно починають висаджувати одну з найдоступніших культур – картоплю. Вже другий рік поспіль починаємо помічати, що господарі обирають початок квітня, аби засадити городи. І вже у кінці липня, а може й раніше, господині частуватимуть молодою картопелькою із кропом своїх гостей.

Оптимальною для вирощування картоплі вважається температура 15-20 градусів. Це можна зробити й раніше, однак варто врахувати, що грунт має бути готовий до посадки та прогрітий, інакше хорошого урожаю вам не чекати. Як висаджують картоплю у грунт мешканці найближчих сіл та на що варто звернути увагу, дізнавалися наші журналісти.

Насіннєва картопля повинна бути цілою та неушкодженою

– Багато картоплі не саджаю, бо не маю землі: біля хати – 3 сотки і в полі – 10-ть. Із них половину виділяю дружині на її культури. З осені стараюся готувати грунт до висадки картоплі. Минулого року урожай був непоганий, незважаючи на дощі, але відзначу, що було багато картоплі, поїденої шкідником. Восени перекопую город, за можливості гною. Весною розпушую землю. Все роблю вручну. Десь за півтора місяця до висадки обробляю картоплю. Перебираю гарненько. Скроплюю холодним відваром води та солі (на літр води пів чайної ложки солі). Практикую таке перший рік, кажуть, що помагає від шкідника. Коли картопля добре випустила пагінці, починаю висадку. Кладу бульбу пагінцями догори, щоби не обламати та не пошкодити, – розповідає Василь Труць.

При підготовці насіннєвої картоплі до посадки необхідно пам’ятати про основний етап, від якого залежить майбутній урожай. Це, звичайно, пророщування бульби. Це необхідний агрозахід: він дає більш раннє дозрівання картоплі, підвищує врожайність на 15-20%. Організувати цю справу потрібно так, щоб озеленення і пророщування насіннєвих бульб проводилось у спеціально відведеному для цього місці. Особливо високоефективне пророщування відбувається під дією розсіяного сонячного світла. Так проростає велика частина вічок на клубні.

Важливим етапом, для гарного урожаю є відбирання насіннєвої картоплі. Бульби варто якісно відсортувати. Ту, яка є напівгнилою, зморщеною та доволі м’якою, в грунт висаджувати не треба. З неї урожаю не буде. Насіннєва картопля повинна бути цілою і неушкодженою. Також одним із важливих аспектів є висаджування картоплі на глибину. Дуже багато залежить від складу грунту. Наприклад, якщо він більш важкий, то глибина має бути меншою, якщо легший, то глибина відповідно більшою. На піщаному грунті глибина повинна бути 10-12 см, а якщо грунт суглинний, то 8-10 см. Важливий також розмір фракції бульби, чим вона більша, тим більшою буде глибина.

– Насіннєву картоплю, звісно, варто обробити та перебрати, але є ще один важливий аспект – це її розрізання. Щоби велика картопля дала хороший урожай, її треба садити глибоко, але при цьому не обламати пагінців. У такому разі її розрізають. Це варто робити за тиждень до висадки. Бульбу, яка має близько 180 грамів, треба порізати на чотири частини. А деколи й на шість. При цьому на кожній частині має бути однакова кількість паростків. Треба врахувати, якщо у вас багато великої картоплі, то краще розрізати її машинним способом. Бо вручну це буде довго та трохи важко. Ножа треба змочити у розчині лізолу. Розрізання бульби забезпечує кращий ріст від паростка до стебла, – каже пан Василь.

Чи є у картоплі особливі вимоги?

Аби урожай був хорошим, перед висадкою у грунт картоплю часто обробляють хімічними засобами. Тоді її не їсть шкідник і зовнішній вигляд картоплі, як на картинці. Підприємства, які займаються великою посадкою картоплі, вдаються до радикальних заходів. Аби картопля швидко продавалася та була великою, її за місяць обробляють розчинами, у складі яких є гормон росту. Але таке втручання є дуже небезпечним. Адже такий продукт до вживання стає непридатним. Сільські мешканці переважно використовують або ж народні методи захисту, або замочування у розчині аміачної селітри.

– З недавнього часу використовую розчин аміачної селітри. Це добре захищає картоплю, а також саджанці гарно ростуть. Важливо, що немає постороннього запаху та смаку при вживанні. Для того, щоби приготувати розчин, нам знадобиться аміачна селітра із суперфосфатом. Кожного із цих добрив беруть по 4 кг на 100 л води, треба добре розмішати. В однорідний розчин занурюють бульби на одну годину. За цей час вони вбирають у себе діючі речовини розчину. Азот сприяє зростанню і розвитку паростків, фосфор обумовлює швидкий ріст і розвиток кореневої системи. У загальному дія розчину сприяє більш ранньому зростанню і розвитку картопляної рослини (на 5-7 днів), кущі розростаються потужними, врожайність стає вищою на 10-15%. При підготовці картоплі до посадки бульби у розчин занурюють за 2-3 години до цього. Замочування триває 1 годину, на обсушення бульб потрібно до двох годин. Можна замінити замочування бульб обприскуванням, – поділився порадою мешканець с. В. Гаї Ігор Стус.

Отже, як підготувати картоплю до висадки у грунт, ми зрозуміли. А от чи є картопля вибагливою рослиною та чи має вона свої особливості?

– Варто пам’ятати, що картопля не дуже полюбляє зайву вологу. Тобто поливати її одразу після посадки не варто. Якщо картоплю рясно поливати, можна нашкодити кореневій системі. Добре на неї впливає гарне сусідство. Якщо хочете мати великий урожай, садіть поруч буряк, огірок, зелень, капусту. Також за нею треба доглядати – підгортати, боротися зі шкідниками. Я намагаюся використовувати лише органічні добрива. Гноїти картоплю можна, але робити це треба акуратно та під самий корінець рослини. Також можна використати сидерати, настойку коров’яку. Із колорадським жуком, який є непроханих гостем, борюся лише хімічними засобами, інколи розводжу їх трішки в більшій кількості води. Картоплю, як і інші культури, не бажано вирощувати більше трьох-чотирьох сезонів на одній ділянці, – розповідає пан Ігор.

Картопля містить у собі велику кількість корисних речовин. Вона багата на фосфор і калій, завдяки яким відновлюється правильний обмін речовин і знижується тиск. І щоби вона приносила бажану користь, варто віддати час та старання для її посадки. Тому прислухайтеся до наших найпростіших порад, які зможуть принести вам бажаний урожай…

Соломія Вершигора



