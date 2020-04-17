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Герой дня. Інтерв’ю з тернопільським священником, який веде богослужіння в Facebook та Instagram

Irena 0 Views Прокоментуй!

Олексій Філюк — священник з Тернопільської єпархії ПЦУ, який сумлінно дотримується режиму карантину. Його парафія налічує тисячі людей — щоправда, зараз вона являє собою онлайн-спільноту вірян, які спостерігають за богослужіннями священника у Facebook та Instagram.

Олексій Філюк — священник з Тернопільської єпархії ПЦУ, який сумлінно дотримується режиму карантину. Його парафія налічує тисячі людей — щоправда, зараз вона являє собою онлайн-спільноту вірян, які спостерігають за богослужіннями священника у Facebook та Instagram.

Радіо НВ поговорило з Олексієм Філюком про те, як у його селі збираються святкувати Великдень та чи вірять священники у зв’язок із Богом онлайн.

 
 
— В Офісі президента підрахували, що на Вербну неділю, яка була 12 квітня, до храмів прийшло у 25 разів менше людей, ніж торік. Скільки вірян прийшли до вашого храму того дня?
 
— З якого часу ви почали проводити служби в онлайн-режимі? Ви рахували, скільки вірян дивляться їх?
— Тисячі парафіян дивляться, часом і десятки тисяч. Наприклад, вчора була трансляція вечірньої онлайн-молитви у Фейсбуці, в Інстаграмі, де були одночасно більше тисячі переглядів. А потім вже 7−10 тисяч людей переглядають. Я вважаю, що це нормальна цифра.
 
— Чи можна взагалі відчути Бога онлайн?
— Ісус Христос каже, що «ви є храм Духа Святого». Тобто кожна людина має відчувати присутність божу в собі, біля себе, бо Бог всюди є і все наповнює. Єдиного боюся, — щоби наші люди не [надто] звикли до цих онлайн-богослужінь, бо тоді самі культові споруди, храми і зібрання людей буде важко налагодити, щоби все знову стало на свої місце.
 
 
— А якщо все ж таки людина прийде з кошиком під храм, не зважаючи на ваші заклики цього не робити, чи освячуватимете ви великодній кошик?<p “margin-top:0cm;text-align:justify;line-height:150%;vertical-align:=”” baseline”=””>— Я наголошую, що приїду за графіком, за маршрутом. Хтось каже, що «ми так не хочемо, ми хочемо в церкві», на що я відповідаю: «Тоді виставляйте кошик, і вам блаженний Святослав освятить їх онлайн через телевізор». Я вже навіть кажу, що «якщо не хочете йти на вулицю, то до церкви все одно не збирайтеся — ставте кошик перед телевізором і самі собі кропіть водичкою, як бажаєте».
 
 
 Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko
— На думку Папи Римського Франциска, спалах коронавірусу стався через безвідповідальне ставлення людей до природи, — а саме через зміни клімату. Інший почесний патріарх Православної церкви України Філарет серед причин пандемії називає людські гріхи, зокрема і одностатеві шлюби, через що одна з українських ЛГБТ-організацій вже навіть подала на нього судовий позов. Якщо віряни поставили б запитання щодо причин пандемії, що б ви їм відповіли?
— На все в цьому світі існує божий допуск. Якщо від коронавірусу наразі в світі померли понад 135 тисяч людей, то абортів за цей період проведено мільйони. Звичайно, Бог дав людині життя, і вона має вибирати, де добре, а де зле. І коли людина вбиває свою дитину; коли, як ви говорите, одностатеві шлюби; коли йдемо ми проти закону Божого, природи, звичайно, це недобре. І Бог, щоби показати людині, що ми не вічні та ми не є володарями всього-всього, що він подарував нам на Землі, дає нам такі випробування. І це випробування ми маємо пройти з гордістю й не впасти духом, зустріти Великдень, і все у нас буде добре. І обов’язково потрібно дотримуватися норм карантину.
— Ще на початку епідемії в Україні серед церковників існувала думка, що пандемія — це кара божа. Але, на жаль, кількість хворих на COVID-19 збільшується саме серед священнослужителів. Чи можна це трактувати таким чином, що це кара безпосередньо й церковників?
 
 
— Бог не дивиться на особу — чи то священник, чи то мирянин. Він дивиться на серце. Але кара божа йде на всіх — на праведних і на грішних. Ще в одному місці написано, що кого Бог любить, того карає. Сказати, що хтось менш грішний, а хтось взагалі святий, я не можу — лише один Бог це знає. Священники наразі у найбільшій зоні ризику. Сказати, що це кара божа? Так, це кара божа на всіх нас.
 

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