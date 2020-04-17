Чи потрібно платити за тест на коронавірус. Розповів очільник МОЗ

В лікарнях тестування на наявність коронавірусу методом полімеразної ланцюгової реакції є безкоштовним.

Про це розповів глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 17 квітня.

“Є чіткий алгоритм, коли робиться тест на коронавірус.

При появі відповідних симптомів (сухий кашель, підвищення температури, утруднення дихання) система охорони здоров’я зробить вам тест безкоштовно”, – зазначив максим Степанов.

Міністр уточнив, що будь-яке зловживання з цього приводу буде каратися.

“Якщо з вами трапиться подібна ситуація, прошу звертатися на гарячу лінію МОЗ – ми розберемось в кожному конкретному випадку”, – сказав очільник міністерства.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляв, що аптеки можуть продавати експрес-тести для виявлення коронавірусної хвороби.

Також тести на коронавірус нині роблять у приватних клініках.