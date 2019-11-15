У конкурсі “Сімейний лікар року — 2019” бере участь сімейний лікар з Теребовлянщини Зіновій Скірак

Конкурс “Сімейний лікар року — 2019” започаткувала медична газета “Ваше здоров’я”, аби ознайомити з новою генерацією українських лікарів.

Учасниками стали лікарі з різних куточків України. Всі вони різного віку, з державних та приватних клінік, із селищ, сіл, містечок та великих міст.

Всіх учасників об’єднує те, що вони обрали справою свого життя сімейну медицину.

У конкурсі участь приймає сімейний лікар з Теребовлянщини Зіновій Скірак.

Будь ласка, проголосуйте за сімейного лікаря з Теребовлянщини – Зіновія Скірака (https://likar.vz.kiev.ua).

Більше про нього – https://www.vz.kiev.ua/zinovij-skirak-simejnyj-likar-vichnyj-student/