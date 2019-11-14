Тернопільська обласна рада висловила недовіру Кабміну та вимагає відставки уряду через прийняття в першому читанні законопроекту про ринок землі в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні до президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, керівників депутатських груп та фракцій парламенту, прийнятому сьогодні на сесії обласної ради.

За неї проголосувало 36 депутатів з 51.

У своїй заяві депутати засудили прийняття в першому читанні законопроекту про запровадження ринку землі (законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення»).

«Це було зроблено, незважаючи на спротив органів місцевого самоврядування, численні акції протесту фермерів, представників агропромислових підприємств, небайдужих громадян України, політичних та громадських організацій. Ми, депутати Тернопільської обласної ради, послідовно відстоюючи інтереси громади Тернопільщини, заявляємо про свою категоричну незгоду зі спробами, спрямованими на запровадження в Україні так званого «ринку землі», який несе у собі загрозу знищення, загрожує стабільності в економіці та державному суверенітету», – йдеться у заяві.

Відтак «за вчинення дій, спрямованих на руйнацію аграрного сектору України» депутати висловили недовіру Кабінету міністрів на чолі з прем’єром Олексієм Гончаруком, висунули вимогу відставки уряду, а також закликали Верховні Раду припинити кроки з подальшого розгляду законопроекту.

Окрім цього, депутати закликали жителів Тернопільщини після прийняття Закону про порядок відкликання народних депутатів, одразу розпочати процедуру відкликання депутатів від Тернопільщини, які підтримали законопроект про ринок землі в першому читанні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 листопада схвалила законопроект, який запроваджує ринок землі в Україні з 1 жовтня 2020 року.

Згідно з прогнозами Світового банку, відкриття ринку землі сільгосппризначення може щорічно приносити українській економіці додатково від 700 млн до 1,5 млрд доларів.