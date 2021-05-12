На Тернопільщині над багатодітною матір’ю знущався колишній чоловік

Домашнє насильство – злочин, а не «сімейні справи». Для постраждалої особи ідентифікувати домашнє насильство та наважитися звернутися за допомогою – рішення не просте. Даний злочин має властивість повторюватися знову, що може привести до невтішних наслідків. Особи, які постраждали від домашнього насильства мають право звертатися за безоплатною вторинною правовою допомогою, і цим правом потрібно скористатися. Так, жителька Чортківського району, багатодітна матір звернулася до Чортківського місцевого центру з надання БВПД, оскільки стала жертвою психологічного насильства.

Кривдником у цій історії став колишній чоловік клієнтки, який неодноразово вчиняв психологічний тиск на неї та їхніх дітей, ображав словесно та погрожував фізичною розправою, внаслідок чого вони постійно перебували у страху за своє життя. Клієнтка центру неодноразово зверталась до органів поліції із заявами про вчинення домашнього насильства її колишнім чоловіком, проте він продовжував тримати сім’ю в страху. Дана ситуація позбавляла жінку та діток права на повноцінне життя, оскільки насильство вчинялось систематично і також серед ночі.

Захищати права клієнтки у суді Чортківський місцевий центр уповноважив адвоката системи Безоплатної правової допомоги Олега Рекуша.

Ознайомившись із ситуацією, стало зрозуміло – існує високий ризик того, що домашнє насильство буде далі продовжуватися або вчинятися повторно. Це може призвести до тяжких або особливо тяжких наслідків для постраждалої особи та неповнолітніх дітей. Тому звернення до суду – є необхідним кроком для захисту прав клієнтки та її сім’ї – зазначає адвокат.

Керуючись нормами ЗУ «Про запобігання та протидію домашньому насильству», адвокат Олег Рекуш підготував заяву до суду про видачу обмежувального припису кривднику.

Враховуючи право постраждалої особи на ефективний та невідкладний захист у всіх випадках домашнього насильства, районний суд заяву задовольнив. Стосовно кривдника ухвалено видачу обмежувального припису, встановлено тимчасове обмеження прав та покладено обов’язки: заборонити вести листування, телефонні переговори з колишньою дружиною, контактувати з нею через інші засоби зв`язку особисто і через третіх осіб, строком на 3 (три) місяці.

Нагадуємо, що відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі мають право на безоплатне отримання всіх видів правових послуг.

Посилання на рішення суду.