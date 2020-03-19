Перехрестя та зупинки громадського транспорту у Тернополі щоденно дезінфіковуватимуть: тернополян просять обов’язково носити маски

Від вчорашнього дня усі дороги, особливо перехрестя, зупинки громадського транспорту, під’їзди будинків та дитячі майданчики дезінфікують безпечним для населення дезрозчином «Біохлором». Про це повідомляють у міській раді.

Тернополян просять з розумінням поставитись до заходів дезінфікації та носити маски для захисту дихальних шляхів.

Подібні заходи будуть проводитись щоденно до закінчення карантинного періоду. Розчином для дезінфекції також оброблятимуть і дитячі майданчики, оскільки розчин безпечний для людей та здатен знищувати бактерії. У місткій раді наголошують на максимальній самоізоляції мешканців міста, щоб на вулицях перебувало якомога менше людей та дітей.

Перед обробкою доріг та перехресть вулиць, спецтехніка скроплює водою покриття, очищаючи його від бруду. Слідом проводиться дезінфекція доріг спеціальною рідиною «Біохлор» з домішками солі. Найбільше дезінфіковують перехрестя, де знаходиться найбільше скупчення автомобілів та людей. Знезараження доріг проводиться для того, аби разом із пилом вірус не потрапив на слизові ділянки обличчя. Людина, яка проводить дезінфекцію зупинок, одягнена в спецодяг, має маску, рукавиці та наплічник з речовиною.

Нагадуємо, що від 18 березня діє обмеження у перевезенні в транспортному засобі не більше 10 осіб. Попри карантин та обмеження транспорт їздить відповідно до графіку. Проводиться також дезінфекція під’їздів будинків. Міжміське та міжобласне автобусне сполучення не працює.

Ці заходи впроваджені для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.