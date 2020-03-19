У період промивання резервуарів воду в Тернополі не відключатимуть

Планове очищення, промивання та дезінфекцію резервуарів чистої води на водопровідних насосних станціях проводитиме КП “Тернопільводоканал” з 23 березня по 3 квітня. У зв’язку з цим можливе незначне погіршення якості води за органолептичними показниками (запах, колір, смак).

КП “Тернопільводоканал” радить кип’ятити воду перед вживанням у вказаний період і просить вибачити за тимчасові незручності.

“Планове, тобто не пов’язане ні з пандемією, ні з чим іншим. Завжди відбувалося двічі на рік.

Про всяк випадок попередили, що можливе незначне погіршення якості води за органолептичними показниками (запах, колір, смак), – наголошують у підприємстві. – Зверніть, будь ласка, увагу на два слова – “можливе” і “незначне”. Здебільшого промивання резервуарів узагалі не впливає на якість води й споживачі можуть навіть не здогадуватися, що таке відбувається”.

Промивання резервуарів чистої води і промивання водомереж – це не одне й те ж. Технологія першого, на відміну від другого, не передбачає припинення водопостачання. Тобто, в період промивання резервуарів вода буде, зазначають у КП “Тернопільводоканал“.