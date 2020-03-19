Магазини відомого аграрія та мецената Петра Гадза у період карантинних обмежень впроваджують безкоштовну доставку продуктів харчування у межах Бучацького району.

Так, ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та мережа крамниць «Європа» безоплатно доставлятимуть продукцію до людей похилого віку, а також тих, хто перебуває на самоізоляції після повернення з країн, де зафіксовані спалахи коронавірусу.

Голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз каже, у складний час боротьби з пандемією важливо подбати про тих, хто позбавлений можливості вийти із власних домівок.

– Загроза поширення небезпечного коронавірусу кардинально змінила наше життя. У сьогоднішніх реаліях варто не тільки посилено дбати про своїє здоров’я, але й не забувати про потреби людей, які не можуть самостійно придбати товари першої необхідності. Для цього ми вирішили організувати безкоштовну доставку продуктів у межах Бучацького району. Кожен громадянин, який є особливо вразливим до коронавірусу, може зателефонувати за вказаними номерами та оформити відповідне замовлення, а наш колектив подбає про те, щоб покупець отримав товар, не виходячи з дому, – пояснив Петро Гадз.

Телефон для замовлення продуктів:

098-266-00-80

067-354-64-13