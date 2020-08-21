15:53 | 21.08.2020
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Перестало битися серце директора Тернопільської школи мистецтв Остапа Гайдукевича

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Сьогодні перестало битися серце Людини – директора Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Герети Гайдукевича Остапа Івановича. Про це повідомляє Ярина Герета.

Кілька слів про нашого Остапа Івановича.

У 1994 році Остап Іванович став директором школи, аналогів якої в Україні не було. І з того часу почалась його праця і боротьба за існування тієї школи, яка не вписувалась в застарілі закони, в меркантильні бажання можновладців, у вузький світогляд керівників…

Він жив школою…
У нього не було відпусток і вихідних днів…
Він любив і захищав усіх шкільних дітей…

  • Царства Небесного Вам, Остапе Івановичу!

Дружині, дітям та внукам – щирі співчуття!

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