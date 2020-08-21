Перестало битися серце директора Тернопільської школи мистецтв Остапа Гайдукевича

Сьогодні перестало битися серце Людини – директора Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Герети Гайдукевича Остапа Івановича. Про це повідомляє Ярина Герета.

Кілька слів про нашого Остапа Івановича.

У 1994 році Остап Іванович став директором школи, аналогів якої в Україні не було. І з того часу почалась його праця і боротьба за існування тієї школи, яка не вписувалась в застарілі закони, в меркантильні бажання можновладців, у вузький світогляд керівників…

Він жив школою…

У нього не було відпусток і вихідних днів…

Він любив і захищав усіх шкільних дітей…

Царства Небесного Вам, Остапе Івановичу!

Дружині, дітям та внукам – щирі співчуття!