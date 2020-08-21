Перестало битися серце директора Тернопільської школи мистецтв Остапа Гайдукевича
Сьогодні перестало битися серце Людини – директора Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Герети Гайдукевича Остапа Івановича. Про це повідомляє Ярина Герета.
Кілька слів про нашого Остапа Івановича.
У 1994 році Остап Іванович став директором школи, аналогів якої в Україні не було. І з того часу почалась його праця і боротьба за існування тієї школи, яка не вписувалась в застарілі закони, в меркантильні бажання можновладців, у вузький світогляд керівників…
Він жив школою…
У нього не було відпусток і вихідних днів…
Він любив і захищав усіх шкільних дітей…
- Царства Небесного Вам, Остапе Івановичу!
Дружині, дітям та внукам – щирі співчуття!