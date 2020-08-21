Солом’яна казка на Тернопільщині: неймовірні фотозони в полі

Підприємство на Чортківщині після жнив створило в полі кілька неймовірних фотозон.

Корова, порося, бджілка, ведмідь і навіть мультиплікаційні герої Міньйони постали у полі із солом’яних тюків.

Відомо, що локацію створили завідувач складу ПММ Анатолій Король, бригадир тракторної бригади Михайло Дудар, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва Ігор Капаць – втіливши проєкт виконавчого директора Василя Градового. І що трудилися майже увесь світловий день.

Фігури з соломи так припали краянам до душі, що сюди потягнулися черги охочих зробити гарну світлину.

Локація: за селом Косів Чортківського району.

Фото: Natasha Abramiuk