Під Тернополем в ДТП травмувались жінка та маленька дівчинка

Дорожньо-транспортна пригода сталась 27 липня Підгороднє Тернопільського району. Орієнтовно о 14.00 годин на сільській автодорозі не розминулись два автомобілі «Volkswagen Caddy» та «Huyndai Sonata».

Внаслідок аварії травмувалась двоє осіб: п’ятирічна тернополянка та жителька с. Великий Ходачків. Обоє були пасажирками транспортних засобів.

Потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в лікувальні заклади м. Тернополя.