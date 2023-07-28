45 дітей Героїв Тернопільської громади поїхали на двотижневий відпочинок до Польщі

З метою соціального захисту та допомоги сім’ям захисників у місті триває реалізація програми «Діти Героїв Тернопільської міської територіальної громади».

В рамках програми, сьогодні, 27 липня на запрошення Бурмістра району Беляни столичного міста Варшава (Республіка Польща) 45 дітей загиблих Героїв Тернопільської громади та дітей з родин, де один з батьків бере безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, поїхали на двотижневий відпочинок.

На дітей очікує відвідування екскурсій та цікавих локацій, а також походи в гори.