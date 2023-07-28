

ВПЕРШЕ в історії Лановецької громади відбудеться пам’ятне погашення «власної марки» та конверта📨, приурочених просвітницькій діяльності отця Миколи Малюжинського.

Захід відбудеться в Центрі надання адміністративних послуг 📆28 липня ⏰о 12:00год.

Довідково👇

Отець Микола Малюжинський походив з давньої родини священиків. На початку 1932 року очолив Лановецьке благочиння, одночасно прийнявши парафію церкви Покрови Пресвятої Богородиці. В 1934 році отець на основі товариства «Просвіти», яка була заборонена, організовує «Добродійне товариство». Це була та ж « Просвіта», але під іншою назвою. Товариство існувало до 1939 року.

За покликом душі і серця отець Микола стає у перші лави борців з польською окупаційною владою, яка насаджувала католицизм, унію та здійснювала ополячення України. З початком німецької окупації у 1941 році архієпископ Луцький і Ковельський високо преосвященний Полікарп призначив отця Миколу членом Луцької (Волинської) Консисторії, а також адміністратором відновленої УАПЦ на українських землях.

15 жовтня 1943 року у волинських в’язницях німці розстріляли понад 500 чоловік. Після жахливих фізичних і моральних тортур в Рівненській тюрмі цього ж дня відійшов у засвіти і отець Микола Малюжинський.