Підвал на вулиці Тарнавського в Тернополі затопило фекаліями: люди і ЖЕК не можуть порозумітися

На жахливий сморід, постійні затоплення, а також на неможливість потрапити до підвалу скаржаться жителі п’ятого під’їзду на вул. Тарнавського, 1. Люди кажуть, що ще з 10 травня у підвалі плавають фекалії, а ЖЕК на прохання їх прибрати не реагує. Побачити описану картину запросили знімальну групу Тернопільського медіацентру.

Юрій Коваль, мешканець будинку №1 на вул. Тарнавського

Ірина, мешканка будинку №1 на вул. Тарнавського

Юрій Коваль не розуміє, чому робітники ЖЕКу не виконують свою роботу, при цьому жителі сплачують немалу суму за обслуговування будинку.

Юрій Коваль, мешканець будинку №1 на вул. Тарнавського

Начальник ЖЕКу, який обслуговує даний будинок, зазначає, що постійні проблеми із затопленням підвалу є лише у п’ятому піді їзді. Із іншими під’їздами такої ситуації не виникає. Каже: люди самі винні, бо викидають відходи не в смітник, а в унітаз.

Василь Ракуш, начальник дільниці ТОВ КК «КОМЕНЕРГО-ТЕРНОПІЛЬ 1»

Слова Василя Ракуша підтверджує і сантехнік ЖЕКу.

Василь Маланчук, сантехнік ТОВ КК «КОМЕНЕРГО-ТЕРНОПІЛЬ 1»

Василь Ракуш запевнив, що ЖЕК допоможе жителям під’їзду позбутися фекалій, але наголошує, проблему вирішить лише свідоме та за призначенням використання унітазів в квартирах.

Сюжет Тернопільський Медіа Центр

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