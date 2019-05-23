Зборівський коледж зустрів гостей з Донбасу

Зборівський коледж ТНТУ ім. І.Пулюя активно розвиває не тільки міжнародну співпрацю, а й співпрацю між навчальними закладами України.

21-22 травня в коледжі перебували гості з Краматорська (Донецька обл.). Ця хороша можливість обміну знаннями, ідеями та досвідом з’явилась завдяки сприянню викладача коледжу Оробчук Олександри Романівни.

У вівторок, під час презентаційної частини, студенти познайомилися зі структурою Машинобудівного коледжу Донбаської державної машинобудівної академії, переглянули фільм про спеціальності, навчальний процес та дозвілля краматорських студентів. Далі студенти презентували Зборівський коледж, розповіли про студентські будні та позаурочне дозвілля, поділились враженнями про свою участь в міжнародних проектах, запросили на святковий міні-концерт, підготовлений учасниками танцювального колективу та театрального колективу «Жайвір».

Потім відбулось урочисте підписання угоди про співпрацю між навчальними закладами, яка передбачає створення сприятливих умов для розвитку та зміцнення співробітництва; організації спільних заходів щодо вдосконалення виховної, спортивно-масової та культурно-просвітницької роботи; розповсюдження передового вітчизняного і зарубіжного досвіду з питань виховного процесу; забезпечення участі в організації змістовного дозвілля студентів, художньо-творчої, концертної діяльності, проведенні фестивалів, конкурсів, акцій, розробці відповідних сценаріїв, програм зусиллями органів студентського самоврядування та студентського активу.

Програма візиту включала також знайомство з культурною спадщиною Західного регіону України. Гості зі сходу оглянули місто, історичні пам’ятки Зборова, а після обіду вирушили в м.Тернопіль, де відвідали науково-демонстраційний освітній центр “Центр Науки” (ознайомились і випробували на собі дію біля 30 цікавих експонатів), а також цікаві культурні та історичні локації Тернополя.

У середу, 22 травня, делегація вирушила в Золочівський замок та у м. Львів.

Із перших хвилин зустрічі тепла та невимушена атмосфера спілкування, зрозумілі один одному хвилювання та переживання об’єднали студентів та викладачів, і саме так повинні починатися зустрічі, що започатковують довготривалу плідну співпрацю.

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