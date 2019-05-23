Учні Тернопільщини створили незвичайні картини із круп, ґудзиків, волосся

Оригінальні картини своїми руками створили учні Підволочиського професійного ліцею на Тернопільщині, які представили під час форуму закладів профтехосвіти області у парку Шевченка.

Композицію з картин автори назвали «У кожній професії своя краса». За словами керівниці одного із гуртків закладу Тетяни Йосик, кожна з мистецьких робіт має певне значення.

— У нашому ліцеї можна здобути п’ять професій, які ми відобразили на картинах. Це – кухар-бармен-офіціант, кравець-закрійник, радіомеханік-оператор комп’ютерного друку, слюсар з ремонту авто колісних засобів, а також перуках-модельєр-візажист. Картини наші учні виготовили з різноманітних деталей. Наприклад, це ґудзики, крупи, гайки, касетна плівка, штучне волосся та інше. Тобто деталі до кожної картини відповідають професії людини. Зокрема, сукня дівчини-кухарки утворена із крупів, макаронів, а кравчині – ґудзиками, — розповіла Тетяна Йосик.

Пані Тетяна зазначила, що на створення оригінальних картин учні ліцею витратили небагато часу.

Тернополяни