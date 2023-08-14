Піротехніки Тернопільщини очищають землі Херсонщини

Основні забруднені регіони – Донецька, Запорізька, Миколаївська, Харківська та Херсонська області. Схід України є одним із найбільш забруднених регіонів у світі, де наразі неможливо провести інспектування та розмінування територій через окупацію. І тільки після повної деокупації цих територій можливо буде оцінити і зрозуміти реальні масштаби забруднення.

Як прогнозують піротехніки, що у разі залучення 5 тисяч саперів, які будуть повністю укомплектовані сучасними засобами, розмінування забруднених територій України може тривати десятки років, щоб вивільнити державу від вибухонебезпечних предметів.

З початку повномасштабної війни Тернопільські сапери здійснили близько 500 виїздів та провели обстеження близько 520 га деокупованих територій Київщини, Харківщини та Херсонщини. Виявили, вилучили та знешкодили близько 9 тисяч одиниць боєприпасів.

У цей час група піротехніків Тернопільщини очищають землі Херсонщини у складі 5 чоловік та 2 од. техніки. А в Тернопільській області на ротацію чекають ще два відділення, щоб замінити наших саперів, дати їм відпочити.

Робота піротехніків дуже небезпечна, щодня вони балансують між життям і смертю. Тому бажаємо нашим відданим героям бути обережними й уважними. Та завжди повертатись додому цілими і неушкодженими.