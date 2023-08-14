У Тернополі чоловік після сварки з коханою намагався вистрибнути з вікна

Чоловік після скандалу з колишньою дружиною та приїзду на її виклик поліції намагався вистрибнути з шостого поверху. На щастя, поліцейські миттєво відреагували і врятували чоловіка від необдуманого вчинку.

На лінію 102 надійшло звернення від жительки обласного центру про те, що її колишній чоловік, з котрим вони проживають в одному помешканні, вчиняє домашнє насильство. На місце події виїхав наряд поліції разом із співробітниками мобільної групи протидії домашньому насильству.

Зі слів Віктора Батуленка, старшого інспектора сектору протидії домашньому насильству Тернопільського районного управління поліції, жінка скаржилася, що колишній чоловік вчинив словесний конфлікт та погрожує їй фізичною розправою. Вже на місці події кривдник раптом кинувся до вікна квартири, яка знаходиться на шостому поверсі, й хотів стрибнути вниз. Завдяки миттєвій реакції поліцейських він не зміг вчинити непоправне.

Правоохоронці повідомили про випадок медиків та допомогли їм доправити чоловіка до лікувального закладу.

Як повідомила Галина Гуменюк, начальниця сектору протидії домашньому насильству районного управління поліції, з початку року правоохоронці виїжджали на понад 850 викликів про домашнє насильство за якими складено понад пів тисячі протоколів за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліцейські нагадують, що за вчинення домашнього насилля також передбачена кримінальна відповідальність згідно статті 123-1 Кримінального кодексу.