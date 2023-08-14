У Тернопільському парку загубилася 6-річна дитина

Завдяки зверненню небайдужих громадян патрульні повернули загублену дитину матері



Учора, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від громадянки, яка розповіла, що по парку Тараса Шевченка ходить 6-річний хлопчик, який шукає маму.



Інспектори оперативно прибули на місце події, заспокоїли дитину та розпочали пошуки батьків. Охоронці порядку перевірили територію парку та знайшли маму хлопчика. Схвильована жінка саме шукала сина, який загубився.



Громадянка щиро подякувала патрульним за допомогу. Інспектори ж провели профілактичну бесіду з жінкою щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

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