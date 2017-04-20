Після жахливого інциденту на Тернопільщині поліція перевірить усіх школярів (відео)

Тернопільська поліція перевірить школярів. З’ясовують, які покинули навчання чи виїхали з батьками за кордон.

Місце перебування дітей мають встановити і підтвердити до кінця навчального року.

Влаштувати перевірки вирішили після історії, яка сталась у місті Заліщики. Там упродовж трьох років мати не випускала з дому 14-річного сина. Хлопець навіть не міг стояти на ногах чи пройти кілька метрів. Правоохоронці забрали його від матері і відправили на реабілітацію в психологічно-соціальний центр.

За словами начальника тернопільської поліції Олександра Богомола, цей випадок показав, що ані соціальні служби, ані відділи освіти в районах не здатні проконтролювати усіх дітей.