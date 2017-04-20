У Тернополі спіймали десятки метрів мідного кабелю

Силовий мідний кабель, поцупив крадій в одному із будинків обласного центру. Тепер любителю чужого майна загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

З заявою про крадіжку до місцевих правоохоронців звернулась 42-річна жителька Тернополя. Жінка повідомила, що з багатоповерхівки в якій проживає, викрали понад тридцять метрів кабелю.

У ході оперативно-розшукових заходів працівники Тернопільського відділу поліції встановили особу причетну до злочину. Ним виявився чоловік 1977 року народження. Зловмисник неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців за скоєння майнових злочинів.

Викрадене злодій встиг продати, а виручені кошти потрапив на власні потреби.

Підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 185 ККУ.

Триває слідство.