У Тернополі відбувся костюмований фестиваль (Фото)

27 січня у ПК «Березіль» м. Тернополя відбувся щорічний фестиваль різдвяної коляди «Різдво у серці». Десятки колективів із деканатів Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ прибули, щоб представити розмаїття вертепів та коляд з різних куточків Тернопільщини. Захід, який дав змогу тернополянам ще раз зануритися в атмосферу Різдва Христового, організувала комісія УГКЦ у справах молоді та ТУСК «Обнова» з благословення архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія (Семенюка).

Привітав учасників фестивалю голова комісії у справах молоді о. Орест Павліський, який подякував кожному за старання та присутність. Священик особливо подякував священикам-деканам, які провели подібні фестивалі на деканальному рівні та після спеціального відбору, представили свої колективи у Тернополі. Вкінці відбулося нагородження учасників.

прес-служба архиєпархії

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