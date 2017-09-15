Поки сільський голова охороняє кордон від російського агресора, у Жукові Бережанського району причепурили село

Наближається до завершення підготовка до фестивалю у Жукові Бережанського району.

Не дивлячись на те, що сільський війт як резервіст охороняє північні кордони України від можливих провокацій російського агресора, молодь і активісти села, не покладаючи рук, роблять своє село чепурним і привітним для жителів та гостей.

Фестиваль-ярмарок відбудеться тут у прийдешню неділю, 17 вересня.

Жуків розташований на берегах річки Золота Липа біля гори Хім, яка є найбільшою вершиною в селі. Перша писемна згадка про Жуків датована 1420 роком. У 1880-х роках тут жив і працював священиком батько письменника Богдана Лепкого о. Сильвестр Лепкий (літературний псевдонім Марко Мурава), який похований тут на сільському цвинтарі.

За інформацією Береж. інфо