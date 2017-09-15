Одружився учасник тернопільського гурту “ТРІОДА”

Про одруження Андрія Липка повідомили вчора на офіційній сторінці гурту ТРІОДА в Facebook.

“Щиро вітаємо Андрія і його кохану з днем одруження, з народженням спільної любові і міцної родини!, — йдеться у вітанні новоспеченій сім`ї. — Нехай ваші відносини будуть міцними і щирими, хай в сім’ї панує розуміння і щастя, хай спільний шлях буде світлим і щасливим! Будьте нескінченною енергією, зірками і галактиками, пристрасною любов’ю, надійною опорою й безкрайнім горизонтом один для одного!”.

«Тріода» — український колектив з Тернополя, супер-фіналісти шоу Х-фактор — 4. Наразі до складу гурту входять троє учасників: Андрій Гамбаль, Володимир Рибак та Андрій Липко.

Андрій Липко народився 1 грудня 1988 року. Закінчив Тернопільське музичне училище ім. Соломії Крушельницької за спеціальністю «Хорове диригування». Згодом продовжив навчання у Прикарпатському інституті мистецтв ім. Федьковича. В колективі з серпня 2015 року.