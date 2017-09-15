Принадливий Тернопіль. Місто на дотик, колір і звук

А ви знали, що кожне місто має свій аромат?

Тернопіль пахне корицею. Бо це місто, як і кориця, відганяє депресію. Коли приїжджаю сюди, ніби оновлююся. Стаю іншою. Кажуть, кохання окрилює. Тоді Тернопіль – моє кохання.

Файне місто почалося для мене із залізничного вокзалу. Коли вперше вийшла змучена з потяга і ступила на тернопільську землю з важкою валізою і клопотами в голові, роздивлятися вокзал і територію навколо нього хотілося в останню чергу. Тоді я і подумати не могла, що саме це місце стане для мене сакральним. Бо саме тут почався для мене Тернопіль – місто, яке змінює життя.

Здається, нічого особливого – місто, як місто. Зі своїми вуличками, магазинчиками, кав’ярнями, аптеками. Але… Зараз усі женуться за модою. Наприклад, цього сезону модний глибокий синій, пряний гірчичний, сірий, червоний, фуксія… Але ж, як казала Коко Шанель, мода проходить, стиль залишається. Я вважаю, що головне не те, як виглядає сукня, а те, як ти в ній почуваєшся. Тому навіть якщо для когось Тернопіль «немодний», то для мене він – особливий. Бо я тут почуваюся комфортно. Тернопіль ніби зшитий на мене, він гарно сів у стегнах, облягає талію, приємний на дотик, мені в ньому зручно, в ньому – я королева.

З тим, як пахне Тернопіль, який він на дотик, ми розібралися. А як звучить Файне? Голос у Тернополя чистий, оксамитовий, здається, мецо-сопрано. Але Те часто хворіє. Ні, імунітет у нього хороший, просто батьки в нього не турботливі, все про кар’єру та про кар’єру дбають. І тоді, коли Тернопіль застуджується, його голос варіює між баритоном і басом. Та часто місто саме зриває голос, коли влаштовує фестивалі. А взагалі Тернопіль невиправний «тусовщик», гульки організовує без упину. Але ж і рухається мало не як король поп-музики. Останнім часом віддає перевагу латиноамериканським танцям. Адже Тернопіль ще той спокусник. Іноді запалює таку пристрасть, що ні фонтани, ні навіть озеро не згасить.

Не перестаю дякувати долі, що закинула мене до Тернополя. Точніше привезла. На електричці. До залізничного. Сакрального…

Мирослава МУКВИЧ.