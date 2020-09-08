Поліція тероризує директорів тернопільських шкіл, – депутат

Поліція тероризує директорів тернопільських шкіл, фіксуючи, що вчителі проводять уроки, виконуючи свої посадові обов‘язки, – про це у мережі Фейсбук повідомляє депутат міської рази Назар Зелінка.

Загалом 26 протоколів про порушення карантинних правил склали поліцейські 7 вересня, – пише 20 хвилин. Про це повідомив начальник відділу комунікації головного управління Нацполіції в області Сергій Крета. Зранку 8 вересня, протоколи мали всі керівники як шкіл, так і садочків, кажуть у поліції. 7 вересня було складено 5 протоколів на перевізників, 6 – щодо навчальних закладів, ще 8 стосувались порушень карантинних вимог у закладах харчування. Решта протоколів – на приватних осіб, – повідомив Сергій Крета. Щодо освітніх закладів, протоколи отримали керівники. 7 вересня троє завідувачів садочків та ще троє – шкіл. Вчителі можуть працювати, прийти до школи і проводити уроки онлайн, – пояснив Сергій Крета. – Але учні в школі навчатись не можуть – є постанова Кабміну і її треба виконувати. Коли надійшла інформація про те, що Тернопіль потрапив до «червоної зони», міський голова Сергій Надал запевняв, що дитсадків заборона не стосується, адже вони не є закладами освіти. У поліції власне трактування: дошкільні заклади потрапляють під дію Закону України «Про освіту», тому є освітніми закладами. І постанова Кабміну на них поширюється. Протоколи складають за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вона передбачає чітку відповідальність за порушення правил карантину, – прокоментував адвокат Михайло Самуляк. – Таке порушення тягне за собою накладення штрафу на громадян від сімнадцяти тисяч гривень до тридцяти чотирьох тисяч гривень і на посадових осіб – від тридцяти чотирьох тисяч гривень до сто сімдесяти тисяч гривень. Відповідно до Постанови №641 від 22 липня 2020 року на території регіону, на якій установлено «червоний» рівень епіднебезпеки, забороняються: -регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним транспортом, міським електротранспортом, крім перевезення: легковими автомобілями та службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху; – відвідування закладів освіти здобувачами освіти; – діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, фітнес-центрів, магазинів, крім торгівлі продуктами харчування, ліками, засобами гігієни”, – йдеться на сайті ГУНП в Тернопільській області.

Нагадаємо, через масове звернення батьків і згідно із рішенням міського оперативного штабу, всі навчальні заклади у Тернополі з 7 вересня продовжили повноцінно функціонувати, – про це повідомляє міська рада.

Відтак і дошкільні, і загальноосвітні, і професійно-технічні навчальні заклади продовжують працювати, за виключенням ТНВК «Школа-Ліцей №6 ім. Назарія Яремчука». Там в чотирьох педагогів підтвердили коронавірусну інфекцію та ще декілька вчителів знаходяться із підозрою на COVID-19. Наразі учні впродовж тижня перебуватимуть на осінніх канікулах, які перенесли з 12 жовтня на 7 вересня.

Як повідомила начальниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк, перебуваючи у «червоній» зоні, навчання в тернопільських школах продовжено, всі дотримуються протиепідемічних заходів та засобів безпеки, на вході проводиться температурний скринінг, а в кожному навчальному закладі відкриті запасні входи/виходи, учні користуються дезінфікуючими засобами.

Ольга Похиляк додає, що для недопущення розповсюдження COVID-19, у всіх навчальних закладах здійснюється змішане навчання (класи поділені на групи, а учні відвідують школу через день), дотримуючись усіх засобів захисту.

Зазначимо, що ті батьки, котрі виявили бажання залишати дитину вдома, мають таку можливість. З учнями проводиться дистанційне навчання.