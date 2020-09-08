У Тернопільській школі-ліцеї №6 на сьогодні 16 працівників хворі
Про це повідомив директор Тернопільського НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука” Олександр Остапчук.
- Люди! У нашій школі-ліцеї на сьогодні 16 працівників хворі, – зазначив Олександр Остапчук. – У чотирьох — ковід, у інших є запалення легень і температура. Ми готові заплатити будь-який штраф, лиш би всі були здорові і ходили на роботу і навчання. Просимо “щирих українців” не маніпулювати ситуацією, що склалася. Бо ми не вийшли на роботу не тому, що такі “хитрі” чи “завбачливі”. Ми навіть зараз дистанційно не можемо проводити заняття, бо вчителі на “лікарняних”. Але стан здоров’я колег, які захворіли до 1 вересня, покращився. Віримо, що всі вчителі переборють недуги. Будьте здорові!