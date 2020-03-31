Богдан Брич із Тернопільського району очищає сад від гілок спеціальним подрібнювачем

Не газом єдиним у Тернопільському районі можна обігрівати оселю.

Про це свідчить приклад старости села Гаї-Шевченківські Богдана Брича.

Зайві гілки зі свого саду чоловік не спалює, а подрібнює спеціальним приладом. Купив його в інтернет-магазині за 6 300 грн з доставкою включно. Механізм справляється із гілками діаметром 4,5 см.

Не зважаючи на карантин, багато людей у ці дні поїдуть на свої дачні ділянки наводити там лад, – пише на своїй сторінці у Фейсбук Богдан Брич про свій садових відходів. — У зв’язку з цим пропоную вашій увазі як чинити з обрізаним гіллям дерев, кущів, винограду та інших відходів господарства, щоб не спалювати їх і тим самим не порушувати правила благоустрою, не завдавати шкоди довкіллю. Це дозволить отримати матеріал для обігріву або компосту. Візьміть до уваги і давайте ставати трішки цивілізованішими. Всім здоров’я і добра!