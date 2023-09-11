Попри протести тернополян, церква таки буде зводити храм у сквері

Мережа церков в Тернополі впевнено може конкурувати з мережею магазинів та аптек, бо кількість шкіл та дитячих садочків поблизу мкр-н Аляска вони вже впевнено перевершують.

Та схоже, що на досягнутому вони не збираються зупинятися і активно розширюються. Зокрема в Тернопільсько-Бучацькій єпархії Православної церкви України повідомляють, що заклали наріжний камінь під будівництво нової церкви на бульварі П. Куліша, де раніше знаходилася невелика капличка на зеленій зоні, яка залишилася на цьому бульварі, впритул до багатостраждального бювету. В 2017р. мешканці сусідніх будинків і активісти вже турбувалися чи не виросте тут, щось більше коли Єпархія попросила в міської ради додаткову площу:

“Ми будемо просити, щоб парафіянам виділили ще 45-50 кв.м. площі для того, аби добудувати каплицю. Дуже важливо покращити мінімальні умови парафіян, адже не вистачає площі для віруючих. Насамперед, необхідність добудови потрібна для проведення молитви, тому ми просимо, аби виділили цю териорію для релігійної громади”, – розповідає священик Ігор, який служить у каплиці на бульварі Куліша.

Новий Храм розташовуватиметься приблизно посередині бульвару П. Куліша. Примітно, що за 250 метрів, вкінці бульвару, вже є велика церква Преображення Господнього ПЦУ, а за 350 метрів з іншого кінця бульвару є Церква Святого Апостола Петра (на кільці Симоненка-В.Великого). Напевно священнослужителі вважають таку щільність релігійних споруд недостатньою, тому і запланували посередині між ними ще одну Церкву.

Яким маршрутом буде підїжджати велокогабаритна будівельна техніка, якщо позаду знаходиться сквер з деревами, а спереду відносно новий бульвар, який не розрахований на таке навантаження, наразі не зрозуміло. Також знову згадаємо близьке розташування бювету, водоохоронна територія якого межує з майбутнім будівельним майданчиком, та чи не вплине це на і так зрушений водносний горизонт? Взагалі, якщо притримуватися такої логіки та розглянути глобально ситуацію з церквами в цих районах, то можна знайти ще декілька білих плям на карті де, покищо, немає церков. Можливо варто пильніше придивитися чи немає там вільного місця під каплицю?

Андрій Будзінський

Нагадаємо, у 2017 році міський голова Сергій Надал обіцяв, що не забудовуватимуть сквер на бульварі Куліша. За інформацією управління архітектури, містобудування, кадастру та відділу земельних ресурсів міської ради, згідно з планом зонування сквер на бул. Куліша належить до культурної та спортивної зони. Міська рада Тернополя не приймала жодних рішень щодо будівництва житлових будинків на цій території.