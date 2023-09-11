Чому Сергій Надал вчергове начхав на тернополян та не сповістив про небезпеку?

Вчора, 10 вересня близько 3 ночі, у Тернополі сталася масштабна пожежа – горіло приміщення заповнене пінопластом. Пожежу ліквідували аж в другій половині дня. За цей час хмара чорного диму рознесла по місту безліч шкідливих речовин. Зокрема, за інформацією ДУ «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ», вміст фенолу в пробах повітря було перевищено у 33 рази, а формальдегіду – у понад 15 разів. Офіційне повідомлення про те, що жителям центру та «Дружби» варто обмежити перебування на свіжому повітрі та щільно закрити вікна з’явилося близько 19 години. І то воно надійшло не від органу влади, який мав би це зробити. А вражає те, що від початку пожежі до оголошення про небезпеку пройшло 16 годин!





Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 №733 “Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв’язку у сфері цивільного захисту” оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій здійснюється (п.28):

на загальнодержавному рівні – оперативно-черговою службою на пункті управління ДСНС; на територіальному рівні – оперативно-черговими службами на пунктах управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій; на місцевому рівні – черговими службами місцевих органів виконавчої влади (органів місцевого самоврядування).





Згідно ПОЛОЖЕННЯ про управління надзвичайних ситуацій міської ради, саме місцева влада має оповістити населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації через засоби масової інформації та гучномовці, розміщені на вулицях міста.

Але очільник міста Сергій Надал вчора був зайнятий чимось важливішим. Ні слова про небезпеку ні вчора, ні сьогодні. До речі, сьогодні один з навчальних закладів Тернополя дітей відпустив додому через задимленість повітря.

Тернополяни вчергове переконуються, що влада на чолі з Сергієм Надалом просто начхала на людей. Це активно обговорюють містяни у мережі Фейсбук.

Зокрема, пані Тетяна пише:

2023.Тернопіль. Майже за добу після пожежі: “Зачиніть вікна”

1986. Чорнобиль. Через місяць після трагедії “Зачиніть вікна”.

Ага… Щоб уже не вивітрилося те, що залетіло.. Тернопільській міській раді на людей начхати, як при совєтах?

За словами тернополянина Олега, реакція влади на надзвичайну подію в кращих традиціях совка:

В Тернополі відбулась масштабна техногенна аварія. Влада “не здогадалась” сповістити населення про загрози життю і здоров’ю.

В неділю тернополяни з дітьми прогулювались містом, дихали продуктами горіння і нічого не підозрювали.

Аж під вечір нас повідомили, що краще не дихати тим повітрям. Цим постом вкотре завуальовано натякаю, що навіть від результатів місцевих виборів напряму залежить не лише наш добробут, але наше здоров’я і наше життя.