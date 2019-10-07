Президент високо відзначив викладача з Тернополя

Відповідно до Указу Президента України Володимира Зеленського від 3 жовтня 2019 року завідувачеві кафедри фізичної культури і спорту Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка ОГНИСТОМУ Андрію Володимировичу присвоєно почесне звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ УКРАЇНИ» . Державну нагороду Володимир Андрійович отримав за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм з нагоди Дня працівників освіти.

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