Через сім мішків яблук жінка попала на кримінал

Сім мішків яблук намагалася викрасти жителька Бучаччини з фермерського саду. Крадійку виявили охоронці господарства і повідомили поліцейських.

До співробітників Бучацького відділення поліції надійшло повідомлення від керівника охорони сільськогосподарського підприємства про те, що співробітники затримали в саду невідому жінку, котра рвала яблука. На момент виявлення крадійка набрала вже сім мішків плодів.



Поліцейські встановили, що до злочину причетна жителька села Пишківці, 1978 року народження. Зловмисниця вирішила заготовити на зиму фруктів, завдавши фермерському господарству збитків на понад три тисячі гривень.



Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 ККУ. Проводиться досудове розслідування, – повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

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