На Тернопільщині агропідприємству донарахували 289 млн грн податків: суд визнав рішення законним

Львівський окружний адміністративний суд підтримав позицію Головного управління ДПС у Тернопільській області у справі щодо підприємства, яке входить до структури одного з найбільших агрохолдингів регіону.

Суд визнав правомірними донарахування податкових зобов’язань на 289 мільйонів гривень.

Як повідомили у податковій службі, під час документальної перевірки встановили, що підприємство, не маючи необхідної техніки, виробничих потужностей і достатньої кількості працівників, формально отримало статус сільськогосподарського товаровиробника.

За даними ДПС, фактично підприємство не здійснювало самостійного виробництва сільськогосподарської продукції, а використовувалося як фінансовий інструмент для ухилення від сплати податку на прибуток в афілійованих структурах.

У податковій зазначають, що рішення суду підтвердило законність донарахування податкових зобов’язань та правомірність дій контролюючого органу.