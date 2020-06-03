Програма “Доступні ліки”: до Реєстру додано нові лікарські засоби

Тепер реєстр містить 246 позицій лікарських засобів. Зокрема, до нього увійшли нових 7, яких не було в попередніх Реєстрах.

01 червня оприлюднено наказ МОЗ №1284, яким затверджено Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, станом на 28 травня 2019 р.

З 246 лікарських засобів, які входять до програми “Доступні ліки”, 77 можна отримати безоплатно. Це – на 4 більше, ніж було у попередньому реєстрі. Також до нового реєстру включено 7 нових лікарських засобів.

З 246 лікарських засобів 187 – для лікування серцево-судинних захворювань, 43 – діабету ІІ типу, 15 – бронхіальної астми та один лікарський засіб для лікування ревматичних хвороб.

Найбільша кількість лікарських засобів з міжнародними непатентованими назвами – амлодипін (33) та метформін (33).

В.о. начальника відділу роботи з договорами з аптеками НСЗУ Ірина Ліштаба: «Ми продовжуємо поліпшувати програму реімбурсації «Доступні ліки». Ліки стають ще доступніші для пацієнтів. Тепер в оновлений реєстр внесено нові лікарські засоби, які можна отримати безоплатно чи з незначною доплатою.

Програма реімбурсації допомагає українцям дбати про здоров’я. Вона надає можливість отримувати потрібні ліки від держави безоплатно або з незначною доплатою для безперервного лікування бронхіальної астми, діабету ІІ типу та серцево-судинних захворювань. Безперервне лікування допомагає зберегти якість життя пацієнтам, що живуть з цими захворюваннями.

Вже понад 2,19 млн пацієнтів в Україні отримали ліки за програмою реімбурсації. А загалом вже відпущено понад 14,38 млн е-рецептів».

Довідково

Програма реімбурсації «Доступні ліки» працює з 1 квітня 2017 року, завдяки їй пацієнти, що мають серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу чи бронхіальну астму, можуть отримати потрібні їм ліки за рецептом свого лікаря первинки в аптеці безоплатно або з незначною доплатою.

З 1 квітня 2019 року програма реімбурсації перейшла в адміністрування Національної служби здоров’я України і стала працювати за новими правилами – відпуск лікарських засобів відбувається лише за електронними рецептами. Це дозволяє людині отримати потрібні їй ліки в будь-якій аптеці, яка бере участь у програмі, незалежно від місця виписування рецепту. Програма з бюджетоорієнтованої стала пацієнтоорієнтованою.

Найбільший відсоток користувачів програми саме серед тих, хто потребує фінансового захисту. Програма дозволяє зменшити особисті витрати українців на лікування, зокрема:

– 11,5% свого доходу у середньому щомісяця заощаджують люди віком 65+, які отримують мінімальну пенсію;

– 63% від мінімального прожиткового мінімуму на дитину – батьки малечі до 5 років;

– 35% від мінімального прожиткового мінімуму на дитину – родина, де є діти від 6 до 17 років.