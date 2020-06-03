Майже тисяча екзотичних саджанців. Родина з Тернопільщини вирощує унікальні для нашого клімату фруктові дерева

Вже понад 10 років родина Попик з села Ценів, що у Козівському районі, займається вирощуванням екзотичних фруктових дерев. Сьогодні кількість саджанців десятка видів рослин налічує майже тисячу одиниць, – пише Терен.

– Маленька справа розпочалася з великої мрії, – розповідає Леся Попик. – Одинадцять років тому мій свекор почав збирати екзотичні фруктові дерева, залучаючи до справи сина, мого чоловіка. Перші саджанці закуповувалися у садівника з-під Києва. За маленький пагінець доводилося платити великі, як на ті часи, гроші – від 500 гривень. Проте вони не були повністю підлаштовані під наш клімат. Довелося живцювати їх самотужки, паралельно вивчаючи не лише основи справи, але й її особливості.



Проте чоловік зі свекром часто їздили на заробітки, тому повноцінно не займалися вирощуванням. Лише шість років тому, коли у нас в сім’ї народилася донечка, Степан (прим, – чоловік) вирішив розширити садівництво.

Власне, шість років тому й почалося детальне освоєння справи.

– З чим було найважче?

– Як я уже зауважувала, рослини не були повністю підлаштовані під клімат України, зокрема Тернопільщини. Тому головним завданням для нас стало виведення стійких саджанців. Живцювати довелося всі дерева, змінюючи їх першочерговий вид.

Ще одним важким завданням стало збудувати правильну теплицю. Щоби створити максимально комфотний клімат для усіх рослин довелося вкопувати споруду на півтора метра в землю. Сьогодні теплиця заввишки 2,5 метра та площею 160 кв.м.

Також важливо правильно облаштувати отеплювальну та поливну системи. Навіть незначне порушення призведе до загнивання чи пересушення рослини.

– Які загалом види дерев ви вирощуєте?

– У нас є лимони крупноплідні, вони значно більши тих, які продаються в магазинах чи кіосках, кава, апельсини, мандарини, мурайя, ананаси, гранати, карликові банани, інжир. Також спеції – базилік, лавр, розмарин, м’ята – і перці чилі.

Мурайя взагалі дуже унікальна рослина. Вона невередлива, потребує мало догляду, а що головне – є лікувальною. Можна окремо їсти плоди, робити чай чи настоянки з листя. Рослину слід вживати людям з діабетом, проблемами щитовидної залози, хворобами серця та горла. Загалом можна їсти до 4-х ягід на день та випивати не більш, як 100 мл чаю.

Дуже цікавими є кавові дерева. До прикладу, цвіт перетворюється у надзвичайно солодкі ягідки червоного кольору. Їх можна їсти як звичайнісінькі фрукти. Обжарюються лише зерна… Саме дерево може виростати до 10 метрів, тому в кімнатних умовах верхівку слід щороку зрізати.

– Чи важко доглядати за такою великою кількістю екзотичних рослин?

– Не так важко, як довго. До прикладу, влітку кожен саджанець слід поливати щоденно. Взимку – один чи два рази на тиждень, залежить від виду рослини. Весною усі дерева пересаджуються. Зауважу, абсолютно всі рослини слід пересаджувати лише весною!

Необхідно правильно підібрати грунт. Ми змішуємо універсальний чорнозем, який продається у магазинах, із землею з-під акацій.

Важливою є боротьба зі шкідниками. Багато із них передаються рослині з грунтом, декотрі є у повітрі. Тому використання спеціальних спреїв необхідне.

Декотрі рослини потрібно відтіняти і затіняти влітку.

Загалом робота є щодня. Однак, коли любиш справу, вона не обтяжує.

– Після покупки саджанців у квартирі чи приватному будинку теж необхідні усі ці щоденні роботи?

– Ні. Догляд напряму залежить від виду рослини. До того ж, ми даємо роздруківку-довідник, як правильно слідкувати за станом саджанця.

Загалом можна виділити ряд загальних правил, які підійдуть абсолютно для усіх рослин. По-перше, щорічне весняне пересаджування у більший горщик із більшою кількістю грунту. По-друге, відсутність заливання коріння. Люди думають, чим більше води, тим краще. Ні! По-третє, правильно підібраний горщик. Варто уникати керамічних та світлого кольору варіантів. У таких горщиках земля разом із корінням не прогрівається, тому останнє через пару місяців починає гнити. Також обов’язково на дні повинні бути отвори для стікання зайвої води на підставку. По-четверте, боротьба зі шкідниками. Про це вже детально у роздруківках, бо для кожного виду рослин різні способи лікування.



Ось і всі секрети.

– Чи можна купити у вас плоди й саджанці?

– Саджанці – так, плоди зараз – ні. Сезон плодів усіх дерев з грудня по березень.

Щодо саджанців – ми часто їздимо до Тернополя, Березовиці, Чорткова та інших міст на ярмарки. Також надсилаємо поштою.

Ціна напряму залежить від виду рослини, віку. В середньому – від 60 (мурайя) до 4-5 тисяч гривень (кількарічне дерево банану). Саджанці спецій – від 20 гривень. Проте часто робимо знижки, особливо тим, хто приїздить до нас додому.

– Скільки чекати на перші плоди після покупки дерева?

– Дерева плодоносять з 3-4-х років. Тому чекати доведеться від року до трьох, залежно від виду саджанця та його віку при покупці.

До слова, за цей час важливо зривати цвіт, аби деревце не витрачало на цвітіння свої сили.

– Плануєте розширювати справу?

– Через кілька років. Плануємо збудувати більшу теплицю й зробити окрему для бананів, закупити нові види рослин.

У планах також розвивати зелений туризм. До нас вже кілька разів на екскурсію приїздили учні сусідніх шкіл. Проте зараз місця обмаль, у теплицю може зайти не більше 15 людей і то буде тісно.



А взагалі плануємо займатися улюбленою справою, яка приносить задоволення, чого радимо й усім людям.

Фото з архіву родини Попик