Що нажили тернопільські депутати за каденції Надала?

Кажуть, що депутати місцевих органів влади працюють за дякую, бо офіційно заробітних плат не отримують. Ми проаналізували декларації діючих слуг народу Тернопільської міської ради і дійшли висновку, що добре живеться тим міськдепам, які прихильно ставляться до очільника Тернополя Сергія Надала. За час депутатства у них з’являються квартири, машини, посади та різні цяцьки. Аби не бути багатослівними, розповімо, що нажили депутати з найбільшої фракції ВО «Свобода».

А розпочнемо наше дослідження з голови фракції «Свобода» Назарія Редькви. Чоловік наприкінці 2019 року придбав майнові права на елітну квартиру площею 89,95 кв. м. Її грошова оцінка становить понад мільйон гривень, а якщо точніше, то 1 232 315 грн. Звідки взяв такі гроші простий слуга народу? 300 тисяч – це кошти від державної програми молодіжного житлового будівництва. Про решту суми можна лише здогадуватись. Зауважимо, що заробив минулоріч пан Редьква за основним місцем роботи майже 277 тис. грн., а решту суми до квартири, очевидно, доклав отримавши одразу кілька подарунків у грошовій формі розміром від 60-ти до 95 тис. грн. Що цікаво, спершу в декларацію за 2020 рік він вніс дані про чотири «подарунки» по 200 тис. грн. кожен, а на наступний день виправив декларацію і розбив ці суми на менші частини. Напевно зрозумів, що отримані «подарункові» доходи, більші за сотню тисяч, потрібно було показувати одразу, а не лише в річній декларації. Також вже будучи депутатом, пан Назарій став власником 20% від загального капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю MARCIUS PLUS s.r.o., головний офіс якого знаходиться в Чехії. До слова, до отримання депутатського мандата родина Назарія Редькви, окрім автомобіля «Тойота Корола», придбаного в автосалоні в 2014 році за 205 тис. грн., не мала навіть де жити, адже в декларації не було відомостей ні про житлову нерухомість, ні про винайм житла.

«Свободівка» Марія Баб’юк має величезний депутатський стаж, тому свої основні статки отримала за попередніх скликань. Її майновий стан більш ніж поважний – житловий будинок у приміських Байківцях площею 388 кв. м, котрий оформлений на родину Баб’юків на початку першої каденції Сергія Надала. У тому ж селі пані Марія має земельну ділянку площею 1600 кв. м, а найбільшою гордістю жінки, мабуть, є апартаменти в курортному Трускавці (57,3 кв. м). Останню вона здає в оренду і, скажімо, лише у минулому році за це отримала 127 742 грн. Непоганий додаток до заробітної плати керівника коледжу (359 642 грн.) і пенсії (121 507 грн.). Не випадково під «матрацом» жінка зберігає 32 тис. доларів, 8 тис. євро та 200 тис. грн. плюс два банківських вклади на загальну суму 375 тис. грн.

Ще одна жінка-депутат Наталія Паньків може похвалитися позашляховиком «Land Cruiser 200», придбаним у салоні в 2017 році за 2 391 188 грн. Офіційно автівка оформлена на іншу особу, а пані Паньків нею лише користується. До бідних депутатів Наталію Паньків ніяк не віднесеш, адже вона лише у готівці тримає 22 тис. доларів, 1,65 млн. грн. і ще чимало має відкритих рахунків у банках.

Олег Климчук має величезний депутатський стаж (чотири рази отримував мандат, вперше ще в 1990 році) і до фракції «Свобода» потрапив з партії «Наша Україна», яку представляв минулої каденції. Тому не дивно, що статки нажив задовго до приходу Сергія Надала. У пана Олега у власності квартира в Тернополі площею 61,2 кв. м, а в його дружини – дача і дві земельних ділянки у Чернихівцях (Збаразький район). За каденції Надала (першої) у пана Климчука в 2012 році з’явився хіба що автомобіль з салону «Skoda Octavia», яким він безоплатно користується, а у власності перебуває, найпевніше, в його сина.

Депутат-«свободівець» Іван Зінь, окрім директорської посади у комунальному підприємстві «Еней» (у народі його знають як баня «Чайка»), нічого особливого від міського начальника Надала не отримав. Єдина його власність – автомобіль «Nissan X-Trail», придбаний у 2012 році. Натомість дружина слуги народу в 2014-му отримала у власність земельну ділянку площею 1000 кв. м у селі Підгороднє, що поруч із Тернополем.

Молодий депутат-«свободівець» Ігор Костюк теж отримав від Надала директорську посаду. Він очолює фактично недієздатне КП «Футбольний клуб «Тернопіль». За останній час особливо нічим пан Костюк похвалитися не може, ба більше, в 2017 році продав автомобіль, і якщо вірити його декларації, виручив за нього всього 20 тис. грн.

Роман Торожнюк – третій депутат-«свободівець», якого прилаштував Сергій Надал директором комунального підприємства. Пан Роман обіймає «хлібну» посаду керівника КП «Міськавтотранс» – підприємства, яке практично не має власних транспортних одиниць, однак опікується приватними автобусами, які виходять на пасажирську маршрутну мережу Тернополя. Що цікаво, цей пан не має жодного рухомого чи нерухомого майна ні у власності, ні в оренді. Можна лише здогадуватись, де мешкає його родина?

Депутат Олег Шморгай заслужив у мера посаду лише завідувача сектора зв’язку управління транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міської ради. Очевидно, чоловік має від Сергія Надала більш серйозніші завдання. Жодних великих статків у пана Олега немає, хіба що привертає увагу 350 тис. грн., які він зберігає в готівці. Зникла з декларації депутата автівка «Део Ланос», але що цікаво, повідомлень про її продаж він не показав, через що до нього можуть бути запитання у контролюючих органів.

Колишній атовець, а нині депутат Мар’ян Козбур оновленої декларації ще не подав, але на основі попередніх його офіційних документів дізнаємося, що молодий чоловік наприкінці 2018 році отримав земельну ділянку в Тернополі (600 кв. м). Очевидно, це відбулося за програмою забезпечення військових землею. Також за теперішньої каденції Надала мати молодого депутата, яка мешкає разом із сином, оформила право власності на гараж (46,5 кв. м) та земельну ділянку (611 кв. м).

Дружина колишнього голови Тернопільської ОДА і міськдеп Наталя Турецька за статками не гониться. У її власності є лише чверть тернопільської квартири (56,2 кв. м). Також можна зауважити, що всі серйозні заощадження жінка тримає у готівці – 12 300 євро і 900 доларів.

А рідний брат колишнього губернатора Тернопільщини Михайло Сиротюк, окрім третьої частини у тернопільській квартирі площею 89,4 кв. м, жодного іншого рухомого та нерухомого майна не має. І депутатство йому не допомогло набути додаткової власності.

Один з найменш помітних депутатів-«свободівців» Андрій Стукало у 2017 році отримав право власності на шість соток землі в Тернополі, а його матір Олександра, з якою мешкає депутат, – земельний наділ у Бедриківцях (Заліщицький район) площею 1143 кв. м. А ще наприкінці 2015 року пан Андрій придбав за 97 500 грн. автомобіль «Mercedes Benz C230».

І насамкінець ще одна жінка-депутат із фракції «Свобода» Галина Гевко поки не подала декларації про майновий стан за 2019 рік. Аналізуючи попередні декларації, можна відзначити, що у родини пані Галини в 2018 році з’явився автомобіль «Volkswagen Caddy», оформлений на чоловіка. У власності пані Галини також є житловий будинок у Тернополі площею 332,7 кв. м та три земельні ділянки в обласному центрі.

Нагадаємо, згідно декларації міського голови Сергія Надала, він має мільйони «під матрацом», захмарну зарплатню і заможну дружину.

Іван Білий