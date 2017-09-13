Прийом проектів на Громадський бюджет Тернополя триває до 30 вересня

Уже другий рік Тернопіль продовжує реалізовувати проект «Громадський бюджет», відповідно до якого тернополяни можуть безпосередньо вирішувати, як витратити певну частину коштів з міського бюджету. Сума, якою зможуть розпоряджатись тернополяни у 2018 році – 1% від обсягу власних надходжень загального фонду міського бюджету, тобто приблизно 9,4 млн.грн.

Прийом проектів на реалізацію «Громадського бюджету Тернополя» у наступному році стартував 1 вересня на сайті https://pb.rada.te.ua.

Цього року будуть дещо змінені правила. Зокрема, проекти повинні ділитися на великі (вартістю до 1млн.) або малі (вартістю до 300 тис.грн.). Їх можуть подавати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 16-річного віку, а голосувати за них зможуть тернополяни віком від 16 років. Зазначимо, що на етапі голосування тернополяни зможуть віддати свій голос лише за один великий та один малий проект.

З яких етапів складається процес: