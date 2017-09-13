Прийом проектів на Громадський бюджет Тернополя триває до 30 вересня
Уже другий рік Тернопіль продовжує реалізовувати проект «Громадський бюджет», відповідно до якого тернополяни можуть безпосередньо вирішувати, як витратити певну частину коштів з міського бюджету. Сума, якою зможуть розпоряджатись тернополяни у 2018 році – 1% від обсягу власних надходжень загального фонду міського бюджету, тобто приблизно 9,4 млн.грн.
Прийом проектів на реалізацію «Громадського бюджету Тернополя» у наступному році стартував 1 вересня на сайті https://pb.rada.te.ua.
Цього року будуть дещо змінені правила. Зокрема, проекти повинні ділитися на великі (вартістю до 1млн.) або малі (вартістю до 300 тис.грн.). Їх можуть подавати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 16-річного віку, а голосувати за них зможуть тернополяни віком від 16 років. Зазначимо, що на етапі голосування тернополяни зможуть віддати свій голос лише за один великий та один малий проект.
✔️Подання проекту. Потрібно сформулювати ідею, розрахувати орієнтовний бюджет, зібрати 25 підписів осіб, які підтримують ідею, та заповнити заявку на сайті https://pb.rada.te.ua або занести роздрукований проект у ЦНАП (вул. Острозького,6). Прийом проектів триває до 30 вересня.
✔️Розгляд проекту. До 23 жовтня цього відповідальні структурні підрозділи міської ради розглядають проект на відповідність вимогам Положення та українського законодавства.
✔️Голосування за проект. З 24 жовтня по 7 листопада 2017 року відбудеться голосування за проекти через сайт https://pb.rada.te.ua або проголосувати можна буде у ЦНАПі. Голосувати зможуть особи, віком від 16 років, які зареєстровані на території Тернополя. Тернополяни зможуть проголосувати лише за один великий та один малий проект.
✔️Встановлення результатів. Результати голосування будуть встановлені до 11 листопада 2017 року.
✔️Реалізація. Проекти-переможці будуть реалізовані у 2018 році.
Детальна інформація на сайті https://pb.rada.te.ua