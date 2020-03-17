Припинити роботу всіх ринків у Тернополі, на жаль, не вдалось, – депутат

Сьогодні відбувається позачергова сесія Тернопільської міської ради. Основна суть: впровадити карантинні заходи та виділити кошти на медичні потреби, зокрема на закупівлю двох десятків апаратів штучної вентиляції легень.

Станом на зараз, міські медзаклади, мають лише 4 таких апарати і це є мізер, – повідомляє депутат міської ради Андрій Шкула.

На жаль, припинити роботу всіх ринків міста, не вдалось, хоч така пропозиція і звучала під час сесії, – каже депутат.

Нагадаємо, від сьогодні у Тернополі припиняється робота закладів громадського харчування, торгово – розважальних центрів, ринків тощо. Але працюватимуть два ринки – Тернопільський міський ринок та ринковий комплекс «ВІП Маркет», що розташований на вул. Шептицького, оскільки вони облаштовані системою вентиляції, водопостачання та відведення, – кажуть у міській раді.